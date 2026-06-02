Warm, aber wolkig mit Gewittern: Noch kein Sommerwetter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Am 1. Juni hat aus meteorologischer Sicht offiziell der Sommer begonnen - das passende Wetter lässt in Berlin und Brandenburg aber zunächst noch auf sich warten.

Wolkig mit Aussicht auf Gewitter: In Berlin und Brandenburg ist erst einmal kein Sommerwetter angesagt. © Jens Kalaene/dpa

Ein Tiefausläufer zieht von Westen über die Region und sorgt dabei für einen merkwürdigen Mix, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte.

So wird es in den kommenden Tagen zwar warm, aber nicht heiß. Und auch die Sonne soll voraussichtlich nur phasenweise aus der Wolkendecke auftauchen. Dazu können immer wieder Schauer und Gewitter auftreten.

Am Montag bleibt es bei Temperaturen von 24 bis 27 Grad Celsius erst einmal überwiegend noch trocken, aber bewölkt. In der Nacht zu Mittwoch verdichten sich die Wolken, sodass Regen möglich ist.

Die Gewitterneigung fällt aber noch gering aus. Die Temperaturtiefstwerte liegen zwischen 16 und 13 Grad.

Im Verlauf des Tages können dann bei Höchstwerten bis maximal 26 Grad immer wieder Schauer und Gewitter auftreten. Die Nacht zu Donnerstag bleibt meist niederschlagsfrei. Es tritt eine Abkühlung auf 15 bis 12 Grad ein.

Auch am Donnerstag bleibt es größtenteils bewölkt. Im Verlauf des Tages sind dann erneut Schauer für die Hauptstadtregion vorhergesagt. Die Temperaturhöchstwerte sollen höchstens 25 Grad erreichen.