Erste Hitzewelle des Jahres rollt an: Bayern steuert auf 36 Grad zu

München - Der Deutsche Wetterdienst ( DWD ) erwartet den Beginn der ersten Hitzewelle des Jahres für diesen Donnerstag. Dann soll es am Untermain bis zu 34 Grad heiß werden, ganz im Südwesten Bayerns am Bodensee bis zu 33 Grad.

In Bayern steht Badewetter vor der Tür. (Symblfoto) © Daniel Karmann/dpa

Doch vorher wird es am Mittwoch vielerorts noch einmal feucht, vor allem im Norden des Freistaats. Die Temperaturen steigen örtlich allerdings bereits auf 29 bis 30 Grad.

In den nächsten beiden Tagen wird es laut Wetterdienst nicht nur zunehmend heiß, sondern auch zunehmend sonnig. Die erwartete Hitze könnte aber bereits am Donnerstag auch sommerliche Gewitter am Nachmittag und Abend mit sich bringen.

Auch für den Freitag stellt der Wetterdienst nachmittägliche Wolken und Gewitter in Aussicht, vor allem im Süden Bayerns und in den Alpen. Die Höchsttemperaturen könnten demnach am Freitag schon 35 bis 36 Grad erreichen.

Kalendarischer Auftakt des Sommers ist erst der kommende Sonntag.