Es bleibt wechselhaft in Hessen: Warnung vor Unwetter mit Starkregen und Hagel!

Frankfurt am Main - Das Wetter in Frankfurt und ganz Hessen bleibt wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Vor allem für den Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor lokalen Unwettern.

Vor allem am Dienstag kann es in Frankfurt und ganz Hessen teils unwetterartige Gewitter geben. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de

Der Tag startet wechselnd bis stark bewölkt, im Tagesverlauf ziehen von Westen Schauer und teils auch unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel auf.

Gegen Abend gelangen Schauer und Gewitter dann auch in den Nordwesten Hessens. Die Höchstwerte erreichen noch einmal 21 bis 26 Grad bei einem abseits der Gewitter schwachen bis mäßigen Wind aus südlichen Richtungen.

In der folgenden Nacht kann es zunächst noch einzelne Gewitter mit Sturmböen geben, ehe sie abklingen oder nach Osten ziehen. Es kühlt auf 14 bis 8 Grad ab.

Am Mittwoch sind bei wechselnder Bewölkung noch ein paar Schauer und einzelne Gewitter mit starken bis stürmischen Böen möglich, die aber zum Abend hin nachlassen. Die Thermometer zeigen 17 bis 21 Grad an und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest.