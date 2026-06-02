Es bleibt wechselhaft in Hessen: Warnung vor Unwetter mit Starkregen und Hagel!
Frankfurt am Main - Das Wetter in Frankfurt und ganz Hessen bleibt wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Vor allem für den Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor lokalen Unwettern.
Der Tag startet wechselnd bis stark bewölkt, im Tagesverlauf ziehen von Westen Schauer und teils auch unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel auf.
Gegen Abend gelangen Schauer und Gewitter dann auch in den Nordwesten Hessens. Die Höchstwerte erreichen noch einmal 21 bis 26 Grad bei einem abseits der Gewitter schwachen bis mäßigen Wind aus südlichen Richtungen.
In der folgenden Nacht kann es zunächst noch einzelne Gewitter mit Sturmböen geben, ehe sie abklingen oder nach Osten ziehen. Es kühlt auf 14 bis 8 Grad ab.
Am Mittwoch sind bei wechselnder Bewölkung noch ein paar Schauer und einzelne Gewitter mit starken bis stürmischen Böen möglich, die aber zum Abend hin nachlassen. Die Thermometer zeigen 17 bis 21 Grad an und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest.
Erst zum Wochenende Beruhigung des Wetters in Sicht
Die Schauer klingen in der Nacht bei Tiefstwerten zwischen 13 und 9 Grad weiter ab, allerdings ziehen Donnerstag erneut Schauer und Gewitter mit starken Böen auf. Bei Höchstwerten zwischen 15 und 21 Grad weht ein mäßiger Wind.
Auch in der Nacht zum Freitag gibt es gebietsweise noch Regenschauer und zu Beginn einzelne Gewitter, die aber im Verlauf der Nacht bei 13 bis 9 Grad langsam nachlassen.
Allerdings sind am Freitag, ebenfalls bei wechselnder Bewölkung, gebietsweise Schauer und weitere Gewitter möglich, ehe bei Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad die Niederschläge gegen Abend abklingen.
In der Nacht zum Samstag bleibt es dann bei wechselnder bis starker Bewölkung zumeist niederschlagsfrei. Mit nur noch 11 bis 7 Grad wird es etwas frischer.
Titelfoto: Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de