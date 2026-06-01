Dichte Wolken und kaum Sonne: Sachsen-Anhalt steht eine trübe Woche bevor

Magdeburg - Mit dem neuen Monat startet Sachsen-Anhalt auch in eine neue Wetterwoche . Neben ungemütlichen Stunden könnte sich hin und wieder auch die Sonne zeigen.

In Sachsen-Anhalt wird es in dieser Woche grau. (Symbolbild) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Montag zeigt sich der Himmel zum Tagesstart noch stark bewölkt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) klopft bei Temperaturen zwischen 21 und 23 Grad neben Wolken auch gelegentlich etwas Sonnenschein an.

Bis zum Abend zieht die Wolkendecke größtenteils ab. Niederschläge werden vorerst nicht erwartet. In der Nacht auf Dienstag bleibt es zunächst teils bewölkt und teils klar, bevor sich die Wolken wieder verdichten.

Der Dienstag selbst wird ebenfalls stark bewölkt. Bei Höchstwerten zwischen 24 und 26 Grad muss man sich aber nicht auf Regen einstellen.

In der Nacht auf Mittwoch ziehen wieder viele Wolken auf, welche im Verlauf Regen mitbringen. Es kühlt sich zudem auf 15 bis 12 Grad ab. Gewitter kann nicht ausgeschlossen werden.

Mittwochs lässt sich die Sonne gar nicht blicken. Durch die dichten Wolken kann es bei Werten zwischen 22 und 24 Grad immer wieder einzelne Schauer geben. In der Nacht zum Donnerstag ziehen die Wolken wieder ab und nehmen auch die Niederschläge mit sich.