Sommerstart fällt ins Wasser: NRW drohen Regen und Gewitter

Köln - Nach einigen sonnigen Tagen wird das Wetter in Köln schnell wieder ungemütlich: Gewitter und Starkregen sind im Anmarsch.

Es wird nass in NRW: Neben kräftigem Gewitter ist in den nächsten Tagen auch Starkregen möglich. (Symbolbild) © Benjamin Westhoff/dpa

Zum meteorologischen Sommeranfang am Montag zeigt sich das Wetter eher wechselhaft als sommerlich. Immer wieder ziehen Wolken durch, dazu sind vereinzelt Schauer möglich.

Insgesamt bleibt es laut dem deutschen Wetterdienst (DWD) aber meist freundlich. Die Temperaturen steigen auf angenehme 21 bis 25 Grad.

Am Dienstag drohen dann kräftige Gewitter. Schon in der Nacht nehmen die Wolken zu und im Westen kann am Morgen erster Regen fallen.

Im Laufe des Tages soll es zeitweise sogar kräftig schütten. Hinzu kommen starke Windböen und vereinzelt kleiner Hagel.

Die Gewitter breiten sich von Westen nach Osten aus und ziehen erst am Abend langsam wieder ab. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 20 und 25 Grad.