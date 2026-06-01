Sommerstart fällt ins Wasser: NRW drohen Regen und Gewitter

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Nach einigen sonnigen Tagen wird das Wetter in Köln schnell wieder ungemütlich: Gewitter und Starkregen sind im Anmarsch.

Von Alina Eultgem

Köln - Nach einigen sonnigen Tagen wird das Wetter in Köln schnell wieder ungemütlich: Gewitter und Starkregen sind im Anmarsch.

Es wird nass in NRW: Neben kräftigem Gewitter ist in den nächsten Tagen auch Starkregen möglich. (Symbolbild)
Es wird nass in NRW: Neben kräftigem Gewitter ist in den nächsten Tagen auch Starkregen möglich. (Symbolbild)  © Benjamin Westhoff/dpa

Zum meteorologischen Sommeranfang am Montag zeigt sich das Wetter eher wechselhaft als sommerlich. Immer wieder ziehen Wolken durch, dazu sind vereinzelt Schauer möglich.

Insgesamt bleibt es laut dem deutschen Wetterdienst (DWD) aber meist freundlich. Die Temperaturen steigen auf angenehme 21 bis 25 Grad.

Am Dienstag drohen dann kräftige Gewitter. Schon in der Nacht nehmen die Wolken zu und im Westen kann am Morgen erster Regen fallen.

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Im Laufe des Tages soll es zeitweise sogar kräftig schütten. Hinzu kommen starke Windböen und vereinzelt kleiner Hagel.

Die Gewitter breiten sich von Westen nach Osten aus und ziehen erst am Abend langsam wieder ab. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 20 und 25 Grad.

Auch zur Wochenmitte bleibt das Wetter in NRW wechselhaft. Immer wieder ziehen Wolken, Schauer und einzelne Gewitter durch. (Symbolbild)
Auch zur Wochenmitte bleibt das Wetter in NRW wechselhaft. Immer wieder ziehen Wolken, Schauer und einzelne Gewitter durch. (Symbolbild)  © Thomas Warnack/dpa

Der Sommer lässt weiter auf sich warten

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter in NRW unbeständig. Neben Wolken zeigt sich zwar immer wieder die Sonne, dennoch sind weitere Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen noch 19 bis 22 Grad.

Richtung Donnerstag rechnen die Meteorologen wieder mit vielen Wolken, Schauern und Gewittern. Örtlich kann es erneut kräftig regnen, auch Hagel ist nicht ausgeschlossen.

Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.

Titelfoto: Benjamin Westhoff/dpa

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