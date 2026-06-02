Unwettergefahr in NRW: Jetzt drohen Sturm, Regen und Hagel

Essen - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Starkregen und Unwetter, die heute ab dem Mittag von Westen her durch Nordrhein-Westfalen ziehen.

Dunkle Wolken über Köln: In den nächsten Tagen können kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen über der Domstadt aufziehen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Dabei seien lokal heftige Starkregenfälle mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Hagel mit zwei Zentimetern Korngröße möglich, teilte der DWD mit.

Das Gewitter ziehe im Laufe des Tages ostwärts und erreiche bis zum Abend Ostwestfalen. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 20 und 26 Grad erwartet, in Hochlagen um 19 Grad.

Am Mittwoch bildeten sich erneut Gewitter mit stürmischen Böen und lokalem Starkregen, der aber mit etwa 15 Litern pro Quadratmeter geringer ausfalle.

Wer auf eine schnelle Wetterbesserung hofft, braucht noch etwas Geduld. Auch am Donnerstag bestimmen dichte Wolken, Schauer und weitere Gewitter das Bild.