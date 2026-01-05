Es wird richtig frostig: Polarluft zieht nach Sachsen und bringt Winter-Wetter

Leipzig - Nach dem Sturmtief des vergangenen Wochenendes, führt jetzt ein Tiefdruckkomplex über Nordeuropa kalte Meeresluft polaren Ursprungs nach Sachsen . Die Temperaturen sinken in dieser Woche deutlich.

Bei den Temperaturen in dieser Woche bildet sich wieder eine dünne Eisdecke auf den Gewässern im Land, wie hier auf dem Schlossteich in Chemnitz. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig warnen in den kommenden Tagen vor Glätte. Schneematsch oder Feuchtigkeit könne überfrieren, Straßen und Wege rutschig machen.

Der Montag wird trotz einiger Wolken freundlich und teils heiter. Es bleibt trocken bei schwachem bis mäßigem Südwestwind.

Das Thermometer klettert am Montag in Sachsen nicht über die Null-Grad-Marke. Die Höchstwerte liegen bei -3 bis -1 Grad, im Bergland bei -8 bis -4 Grad.

In der Nacht zu Dienstag, ist laut Experten teils strenger Frost zu erwarten. Die Temperaturen sinken auf -6 bis -11 Grad, im Erzgebirge auf bis zu -15 Grad. Auch ohne Niederschläge kann es glatt werden.