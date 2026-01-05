Es wird richtig frostig: Polarluft zieht nach Sachsen und bringt Winter-Wetter
Leipzig - Nach dem Sturmtief des vergangenen Wochenendes, führt jetzt ein Tiefdruckkomplex über Nordeuropa kalte Meeresluft polaren Ursprungs nach Sachsen. Die Temperaturen sinken in dieser Woche deutlich.
Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig warnen in den kommenden Tagen vor Glätte. Schneematsch oder Feuchtigkeit könne überfrieren, Straßen und Wege rutschig machen.
Der Montag wird trotz einiger Wolken freundlich und teils heiter. Es bleibt trocken bei schwachem bis mäßigem Südwestwind.
Das Thermometer klettert am Montag in Sachsen nicht über die Null-Grad-Marke. Die Höchstwerte liegen bei -3 bis -1 Grad, im Bergland bei -8 bis -4 Grad.
In der Nacht zu Dienstag, ist laut Experten teils strenger Frost zu erwarten. Die Temperaturen sinken auf -6 bis -11 Grad, im Erzgebirge auf bis zu -15 Grad. Auch ohne Niederschläge kann es glatt werden.
Das Thermometer sinkt teilweise auf bis zu -15 Grad
Am Dienstag bleibt es weitgehend trocken und wolkig, wobei gebietsweise die Sonne herauskommt. Bei schwachem bis mäßigem Wind erreichen die Temperaturen ein Maximum von -3 bis -1 Grad, im Bergland -8 bis -4 Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es trocken, die Temperaturen sinken aber auf bis zu -10 Grad bzw. -15 Grad in den höheren Lagen.
Auch am Mittwoch ziehen wieder Wolken über den Himmel, im Osten klart es auf. Es bleibt frostig bei Höchstwerten von -2 Grad (-8 bis -5 Grad im Bergland). Überall im Freistaat weht mäßiger Wind.
In der Nacht zu Donnerstag zieht sich der Himmel flächendeckend zu und es kommt örtlich zu leichtem Schneefall. Die Temperaturen sinken auf bis zu -7 Grad und bis zu -11 Grad im Bergland.
Der Donnerstag bringt eine dichte Wolkendecke, zeitweise schneit es leicht. Die Höchstwerte liegen um 0 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind. Im Bergland liegen sie bei -6 bis -3 Grad.
Zum Wochenende rechnen die Wetter-Experten mit weiterem Schneefall sowie anhaltend frostigen Temperaturen. In den bergigen Gebieten und auf dem Fichtelberg kann es auch wieder stürmischer werden.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa; Screenshot/wetteronline.de