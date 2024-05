Es wird richtig nass! Wetterdienst rechnet mit unwetterartigem Starkregen in NRW

Köln - Wer am Montagnachmittag in Nordrhein-Westfalen das Haus verlassen muss, sollte unbedingt einen Regenschirm zur Hand haben: Es wird nass!

Auch in der späten Abendstunden bleibt es stark bewölkt und nass, ehe der Regen im Laufe der Nacht allmählich nachlässt. Das Thermometer fällt dazu auf frische 11 bis 6 Grad.

Den Wetterexperten zufolge ziehen am frühen Nachmittag dichte Wolken über dem Rheinland auf, die es bald darauf regnen lassen. Der Niederschlag verstärkt sich dabei zunehmend und bringt gebietsweise auch Gewitter mit sich. Zudem könnte es lokal zu unwetterartigem Starkregen kommen!

Im weiteren Tagesverlauf des Montags müssen sich die Menschen auf jede Menge Regen einstellen - und der soll noch bis in die Nacht anhalten!

Wer sich dieser Tage nach sonnigem, warmem Frühlingswetter sehnt, muss sich noch ein Weilchen gedulden ... Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag ankündigte, sind Sonnenstunden vorerst nämlich rar gesät.

Am Montagnachmittag ziehen dichte Regenwolken über Nordrhein-Westfalen auf. © wetteronline.de (Screenshot)

Der Dienstag beschert den Menschen in NRW dann erneut nicht gerade einen frühlingshaften Start in den Tag: Dichte Wolken sorgen hin und wieder für Regen, im weiteren Tagesverlauf soll es jedoch zunehmend auflockern. Laut DWD ist mit einem Temperaturanstieg auf 16 bis 19 zu rechnen, nur in den Hochlagen ist es mit 13 Grad spürbar kühler.

Nach einer weitgehend niederschlagsfreien Nacht bei Werten zwischen 9 und 5 Grad ist der Beginn der Wochenmitte zunächst grau, im weiteren Tagesverlauf des Mittwochs soll es jedoch zu Auflockerungen kommen. Dann sind den Wetterexperten zufolge sogar endlich wieder sonnige Abschnitte drin!

Das Thermometer erreicht dazu 18 bis 21 Grad im Flachland, das Bergland schafft immerhin noch 13 bis 18 Grad.