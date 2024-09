02.09.2024 15:03 9.339 Es wird ungemütlich: Erste September-Woche bringt Unwetter nach Sachsen

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu - so auch in Sachsen, wo man sich in der neuen Woche auf viel Regen und Gewitter einstellen muss.

Von Annika Rank

Leipzig - Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu - so wohl auch in Sachsen, wo man sich in der neuen Woche auf viel Regen und Gewitter einstellen muss. In Sachsen wird in den kommenden Tagen wohl der ein oder andere Regenbogen auftauchen. © Patrick Pleul/dpa Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist der Montag noch von viel Sonne und Temperaturen bis zu 30 Grad geprägt, im Bergland ziehen dann aber gegen Nachmittag die ersten Quell- und Gewitterwolken auf. Auch die Bewohner des Bereiches zwischen dem Vogtland und dem Westerzgebirge müssen sich wohl auf jede Menge Starkregen gefasst machen. Der DWD warnt vor örtlicher Unwettergefahr. Während der Dienstag für den Großteil des Freistaats dann heiter und trocken verläuft, wird es in Westsachsen im Tagesverlauf immer wieder nass und gewittrig. Es ist mit örtlichen Unwettern und heftigem Starkregen zu rechnen - all das allerdings bei hohen Temperaturen bis zu 33 Grad. Genauso heiß und sonnig geht es am Mittwoch östlich der Spree weiter, im Westen haben allerdings weiterhin die örtlichen Schauer und Gewitter die Oberhand. Trotzdem bleibt es auch hier mit Werten bis zu 30 Grad sehr schwül. Es wird heiß, aber teilweise auch äußerst ungemütlich. © screenshot wetteronline.de Am Donnerstag erreichen die Regenwolken dann auch den Rest des Freistaates, sodass die Sonne leider bis auf Weiteres verschwindet. Bei Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad kühlt es zudem merklich ab. In der Nacht zum Freitag verziehen sich die Wolken dann aber schon wieder.

Titelfoto: Montage Screenshot wetteronline.de ; Patrick Pleul/dpa