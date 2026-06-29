Nach der Hitze folgen Unwetter: Sachsen-Anhalt bekommt leichte Abkühlung

Magdeburg - Nach dem Hitzerekord am Wochenende kann sich Sachsen-Anhalt über etwas Abkühlung freuen. Es wird jedoch vor Unwetter gewarnt.

In Sachsen-Anhalt kann es diese Woche heftig knallen. © Bildmontage: Daniel Bockwoldt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Bereits am Montag ziehen viele Wolken auf. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss sich im Tagesverlauf auf schauerartigen Regen eingestellt werden, der Gewitter mitbringt.

Bei Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad kann es zudem Unwetter geben. In der Nacht zum Dienstag gehen die Werte bis auf 16 Grad zurück.

Auch am Dienstag bleibt es wechselnd bewölkt. Bei Höchstwerten zwischen 27 und 29 Grad kommt es örtlich zu Schauern und einzelne Gewittern.

In der Nacht zum Mittwoch werden verstärkter schauerartiger Regen und eingelagerte Gewitter erwartet. Gebietsweise muss sich auf unwetterartigen Starkregen bei bis zu 14 Grad eingestellt werden.

Am Mittwoch geht es mit den Gewittern weiter. Es bleibt bei Höchstwerten zwischen 23 und 25 Grad überwiegend stark bewölkt. Gebietsweise kann wieder Regen fallen, welcher jedoch später vermehrt in Auflockerung übergeht.