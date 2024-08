13.08.2024 10:17 Extreme Hitze, dann Unwetter: Bayern-Wetter hat es heute und am Mittwoch in sich!

Von Jan Höfling

München - Das Wetter in München und Bayern hat es derzeit in sich, vielerorts wird es extrem warm! Bis zu 35 Grad sind am heutigen Dienstag möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gefahren, die mit der Hitze einhergehen. In Bayern zeigt sich das Wetter derzeit teils von seiner extremen Seite. © Montage: Peter Kneffel/dpa, St. Wintermeier/zema-medien/dpa, Screenshot/wetteronline.de Für den Großteil des Freistaats haben die Experten wie schon am gestrigen Montag eine Hitzewarnung herausgegeben, die zunächst von 11 bis 19 Uhr gilt. Im Raum Nürnberg sowie in den nordwestlichen Gebieten wird durch die höchstmögliche Warnstufe vor "extremer Hitze" gewarnt. Es wird geraten, die Hitze bestenfalls zu meiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume möglichst kühl zu halten. Die Tageshöchstwerte liegen laut Meteorologen bei 28 Grad in geschützten Alpentälern und bis 35 Grad in Mainfranken. Dazu weht ein schwacher Ostwind. Wetter Deutschland Extreme Hitze, heftige Gewitter: Unwetter-Warnungen in Deutschland! Im Verlauf des Dienstags sind am Nachmittag und Abend auch einzelne Gewitterschauer möglich. Achtung: Örtlich kann es außerdem zu Unwettern durch heftigen Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen kommen. Wettervorhersage für Mittwoch und Donnerstag: Wetterdienst warnt in Bayern vor Unwettern! Am Mittwoch kann es im Freistaat richtig krachen! © Alexander Wolf/onw-images/dpa Der Mittwoch steht dem kaum in etwas nach. Die Temperaturen liegen bei einem mäßigen Wind, der von Südost auf West dreht, bei sommerlich heißen 27 Grad in den Alpen und 33 Grad an der Donau. Der Tag beginnt sonnig, dann kracht es allerdings! Laut dem Wetterdienst muss zunächst am Mittag mit vereinzelten Gewittern gerechnet werden, am Nachmittag und Abend soll es örtlich zu schweren kommen. Es besteht dementsprechend eine hohe Unwettergefahr durch extrem heftigen Starkregen. Wetter Deutschland Hitzewarnung und extrem schwere Unwetter: So wird jetzt das Wetter im Norden Am Donnerstag ändert sich dann die Reihenfolge. Nach einem eher wolkigen oder vielerorts gar stark bewölkten Beginn gewinnt die Sonne die Oberhand. Es bleibt im Tagesverlauf meist überwiegend trocken, nur einzelne Regen- und Gewitterschauer im Bergland trüben die Freude etwas. Es weht ein schwacher Wind um West und das Quecksilber steigt "nur noch" auf 26 bis 31 Grad.

