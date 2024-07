Fällt das Wochenende ins Wasser? So wird das Wetter im Norden

Hamburg - Es wird kühler. Das Wetter in Norddeutschland zeigt sich am Wochenende weiter unbeständig.

Der Sommer in Hamburg zeigt sich eher durchwachsen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Tief "Frieda" bringt am Samstag viele Wolken nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Nachmittag und abends gibt es verbreitet Schauer, aber kaum Gewitter. Die Temperaturen erreichen an den Küsten Höchstwerte um 20 Grad, in Hamburg werden bis zu 21 Grad erwartet.

In der Nacht gibt es starke Bewölkung, die zeitweise auflockert. Vor allem an der Nordsee gibt es Schauer. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 15 Grad an den Küsten und um 13 Grad im Binnenland.

Am Sonntag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, aber auch dichtere Bewölkung. Zur Nordsee hin sowie nördlich des Kanals Schauer. Vereinzelt treten Gewitter auf. Maximal werden 19 bis 22 Grad erreicht.

Der Regen klingt in der Nacht zum Montag ab. Die Bewölkung lockert auf und es kühlt sich auf elf bis 15 Grad ab.