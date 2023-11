Frost am Wochenende in Hessen - örtlich mit Glättegefahr und Schnee!

Frankfurt am Main - Zum Wochenende hin wird es in ganz Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wieder kühler. Nachts kommt es verbreitet zu Frost und in den Hochlagen fällt immer wieder Schnee und Schneeregen.

Vor allem in den Hochlagen kann es in den kommenden Tagen immer wieder Schneeregen und Schnee geben. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Wetteronline.de

Am heutigen Donnerstag ist es mit 6 bis 10 Grad zunächst wieder etwas milder. Es bleibt aber zumeist niederschlagsfrei, lediglich in der Nordhälfte kann es zeitweise etwas Sprühregen geben. Hier kommen im Laufe des Tages auch starke, teils stürmische Böen auf.

In der Nacht zum Freitag kühlt es auf 6 bis 4 Grad - im Bergland auf 0 Grad - ab und von Norden her zieht Regen auf, der in den Hochlagen in Schneeregen und Schnee übergehen kann.

Dabei gibt es vor allem im Norden und im Bergland weiterhin starke stürmische Böen.

Der Freitag zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt mit gebietsweise einigen Schauern. Örtlich sind kurze Gewitter mit Graupel nicht auszuschließen. Die Höchstwerte steigen auf 6 bis 9 und im Bergland auf 4 Grad an.

Auch in der folgenden Nacht gibt es bei Tiefstwerten von 2 bis -2 Grad weitere Schauer, in den Hochlagen als Schneeregen oder Schnee. Dort ist mit Straßenglätte zu rechnen.