Frost, Sonne, Schnee und Wind: Wochenend-Wetter in Sachsen wird durcheinandergewirbelt

Leipzig - Sachsen befindet sich zwischen zwei Wetterlagen: Ein Tief über der Norwegischen See und ein Hoch über Südosteuropa wirbeln das Wochenend-Wetter durcheinander und bringen einen bunten Mix.

Die Sonne sucht man am Wochenende erst mal vergeblich: Dichte Wolkenfelder bedecken den Himmel. (Archivbild) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Der Freitag startet laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig noch mit viel Sonnenschein und dünnen Schleierwolken.

Zum Abend ziehen vermehrt Wolkenfelder vom Osten über den Freistaat, es bleibt aber trocken.

Den ganzen Tag über weht mäßiger Wind aus Süd- bis Südwest mit einigen Böen von bis zu 55 km/h. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 18 Grad. Im Bergland werden zwischen 10 und 15 Grad erreicht.

In der Nacht zu Samstag bedecken dichte Wolken den Nachthimmel. Es bleibt überwiegend trocken bei mäßigem Wind. Im Erzgebirge wird es windiger.

Tiefstwerte liegen entsprechend zwischen 8 Grad in der Oberlausitz, 5 Grad im Vogtland und 3 Grad in den bergigen Regionen.