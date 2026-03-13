Frost, Sonne, Schnee und Wind: Wochenend-Wetter in Sachsen wird durcheinandergewirbelt
Leipzig - Sachsen befindet sich zwischen zwei Wetterlagen: Ein Tief über der Norwegischen See und ein Hoch über Südosteuropa wirbeln das Wochenend-Wetter durcheinander und bringen einen bunten Mix.
Der Freitag startet laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig noch mit viel Sonnenschein und dünnen Schleierwolken.
Zum Abend ziehen vermehrt Wolkenfelder vom Osten über den Freistaat, es bleibt aber trocken.
Den ganzen Tag über weht mäßiger Wind aus Süd- bis Südwest mit einigen Böen von bis zu 55 km/h. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 18 Grad. Im Bergland werden zwischen 10 und 15 Grad erreicht.
In der Nacht zu Samstag bedecken dichte Wolken den Nachthimmel. Es bleibt überwiegend trocken bei mäßigem Wind. Im Erzgebirge wird es windiger.
Tiefstwerte liegen entsprechend zwischen 8 Grad in der Oberlausitz, 5 Grad im Vogtland und 3 Grad in den bergigen Regionen.
Sachsen-Wetter am Wochenende bringt Wolken, Regen und teilweise Schnee
Am Samstag halten sich anschließend weiter viele Wolken am Himmel und in Westsachsen fällt zum Nachmittag laut den Experten hin zeitweise Regen.
Morgens weht teilweise noch ein schwacher bis mäßiger Südwind, der tagsüber dann auf Nord bis Nordwest dreht. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis maximal 13 Grad, in der Lausitz sogar um 16 Grad.
In der Nacht von Samstag zu Sonntag ist es weiterhin stark bewölkt. Gebietsweise fällt Regen und im westlichem Bergland rechnen die Meteorologen mit leichtem Schneefall. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.
Die Temperaturen sinken auf 4 bis 0 Grad. Im Erzgebirge kommt es örtlich zu Frost.
Der Sonntag wird grau mit einer dichten Wolkendecke und etwas Regen. Im Bergland fällt teilweise leichter Schnee.
Der Wind lässt nach und weht nur noch schwach, dafür aber aus allen Richtungen, bei Werten zwischen 8 und 10 Grad beziehungsweise 1 bis 7 Grad im Bergland.
Momentan sieht es so aus, als würde sich dieses Wetter auch zum Wochenstart fortsetzen. In der Nacht zu Montag könnte der Wind wieder etwas zunehmen. Vor allem auf dem Fichtelberg dürfte es windig werden. Erste Prognosen für Montag sagen weiterhin viele Wolken, etwas Regen und mäßigen Wind bei einstelligen Temperaturen voraus.
