Jetzt wird’s ungemütlich: Dieses Wetter erwartet Euch am Wochenende in NRW
Köln - Wer am Wochenende in NRW und Köln unterwegs ist, sollte Jacke, Schirm und gute Laune griffbereit haben!
In den nächsten Tagen wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem grau und nass. Von Nordwesten kommt Regen, der sich über viele Regionen ausbreitet.
Die Temperaturen liegen am Freitag bei 10 bis 13 Grad, in den Bergen bei 7 bis 10 Grad. Der Wind bleibt kräftig, lässt im Tagesverlauf aber langsam nach.
In der Nacht bleibt es nass, im Bergland ist sogar Schneeregen oder Schnee möglich. Die Temperaturen sinken auf 0 bis 4 Grad.
Am Samstag startet der Tag erneut mit Regen, später lockern die Wolken aber etwas auf. Zudem bleibt es windig, mit Höchstwerten von 7 bis 10 Grad.
Die Nacht wird mit Tiefstwerten von 2 bis –2 Grad sehr kalt, auch Nebel ist möglich.
Erst am Sonntag wird es wieder freundlicher: meist sonnig oder nur leicht bewölkt, trocken und mit 10 bis 13 Grad angenehm mild.
Titelfoto: Thomas Warnack/dpa