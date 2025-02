Frostiger Wochenbeginn in Berlin und Brandenburg: Bis minus 16 Grad in der Nacht!

Berlin - Die neue Woche beginnt in Berlin und Brandenburg trocken, aber eisig kalt, vor allem nachts. Es wird strenger Frost erwartet.

In Berlin und Brandenburg ist der Winter noch einmal zurückgekehrt. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Am Montag bekommt das bereits zu spüren, wer sich in der Früh auf den Weg zur Arbeit macht. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegen die Tiefstwerte am Morgen bei minus acht bis minus zwölf Grad, bodennah und über Schnee sogar um minus 15 Grad.

Tagsüber herrscht gebietsweise Dauerfrost. Dafür wird es heiter bis sonnig, mit nur wenigen Wolken am Himmel. Zudem bleibt es trocken. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen bei schwachem Wind auf Werte um null Grad.

In der Nacht zum Dienstag geht es niederschlagsfrei und mit klarem Himmel weiter. Temperaturen zwischen minus acht und minus 13 Grad - in Bodennähe sogar minus 16 Grad! - sorgen für Zähneklappern.

Am Dienstag wiederholt sich das Spiel laut DWD-Vorhersage: Ist es tagsüber bei null bis zwei Grad noch sonnig und trocken, kühlt es sich nachts dagegen stark ab. Die Tiefstwerte liegen dann bei minus sieben bis minus zwölf Grad.