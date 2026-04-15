Frühlings-Boost für NRW: So warm wird es die nächsten Tage wirklich

Köln - Köln und NRW dürfen sich in den nächsten Tagen über eher ruhiges Wetter freuen. Der Frühling zeigt sich von seiner freundlichen Seite.

In Köln und NRW zeigt sich der Frühling in den kommenden Tagen von seiner freundlichen Seite. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gibt es am Mittwoch in der Domstadt viel Sonne und nur ein paar Wolken. Es bleibt trocken und angenehm mild mit etwa 17 bis 21 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter insgesamt ruhig, aber nicht mehr ganz so sonnig wie zuvor. Vereinzelt kann es auch mal einen kurzen Schauer geben, aber meistens bleibt es trocken.

Die Temperaturen liegen weiter im angenehmen Bereich von etwa 17 bis 20 Grad.

Zum Freitag hin wird es ein bisschen unruhiger. Immer wieder ziehen Wolken durch und zwischendurch kann es auch mal leicht regnen. Dafür bleibt es aber mild mit rund 18 bis 20 Grad.