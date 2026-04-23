Frühlings-Feeling in NRW: Bis zu 21 Grad und viel Sonne

Köln - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen dürfen sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf ein paar richtig schöne Frühlingstage freuen!

Alles blüht auf: Bei Sonne und milden Temperaturen zeigen sich Köln und NRW jetzt von ihrer frühlingshaften Seite. (Symbolfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Am Donnerstag gibt es viel Sonne über Köln und ganz NRW. Nur im Norden, etwa im Münsterland, kann es am frühen Morgen noch neblig und grau sein. Regen ist aber kein Thema.

Die Temperaturen klettern auf angenehme 17 bis 21 Grad, im Bergland bleibt es etwas kühler.

In der Nacht wird es dann deutlich frischer: Die Temperaturen fallen runter bis auf 2 Grad, örtlich sogar leicht unter 0. Heißt: Gerade in Tälern und auf dem Land kann sich Bodenfrost bilden.

Der Freitag startet teils noch wolkig oder mit Nebel, lockert aber im Laufe des Tages wieder auf. Es bleibt trocken bei milden 16 bis 19 Grad.