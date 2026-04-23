Frühlings-Feeling in NRW: Bis zu 21 Grad und viel Sonne
Köln - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen dürfen sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf ein paar richtig schöne Frühlingstage freuen!
Am Donnerstag gibt es viel Sonne über Köln und ganz NRW. Nur im Norden, etwa im Münsterland, kann es am frühen Morgen noch neblig und grau sein. Regen ist aber kein Thema.
Die Temperaturen klettern auf angenehme 17 bis 21 Grad, im Bergland bleibt es etwas kühler.
In der Nacht wird es dann deutlich frischer: Die Temperaturen fallen runter bis auf 2 Grad, örtlich sogar leicht unter 0. Heißt: Gerade in Tälern und auf dem Land kann sich Bodenfrost bilden.
Der Freitag startet teils noch wolkig oder mit Nebel, lockert aber im Laufe des Tages wieder auf. Es bleibt trocken bei milden 16 bis 19 Grad.
Auch der Samstag startet zunächst grau und stellenweise neblig, später kommt aber die Sonne durch. Die Temperaturen bleiben ähnlich angenehm, zwischen 16 und 19 Grad.
Zum Ende der Woche erwartet uns am Sonntag perfektes Frühlingswetter! Von morgens bis abends sind viel Sonne, trockenes Wetter und Temperaturen bis knapp 19 Grad angesagt.
Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa