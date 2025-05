Frühsommer in Hessen: Dieses Wetter bringt die neue Woche

Frankfurt am Main - Auch in den kommenden Tagen hält das frühsommerliche Wetter in Frankfurt und ganz Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) an.

Auch die kommenden Tage laden wieder zu Ausflügen im Freien ein. © Andreas Arnold/dpa

Am Montag erreichen die Höchstwerte 19 bis 24 Grad, wobei es im Rhein-Main-Gebiet am wärmsten wird. Die Sonne scheint den ganzen Tag über und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.

In der Nacht bleibt es niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen 10 und 6 Grad. Lediglich im nordhessischen Bergland kann es bis auf 2 Grad abkühlen.

Auch am Dienstag erwartet die Menschen in Hessen ein sonniger Tag. Erneut zeigen die Thermometer 19 bis 24 Grad an und es wird wieder sehr sonnig. Die Tiefstwerte in der folgenden Nacht liegen bei 9 bis 6 Grad sowie bis 1 Grad in den Mittelgebirgen.

Der Mittwoch bringt keine Veränderung mit sich, lediglich einige Schleierwolken ziehen vorüber. Mit Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad wird es sogar noch etwas wärmer.

Die Nacht auf den Donnerstag beginnt gering bewölkt, gegen Morgen verdichten sich die Wolken aber von Norden her. Bei Tiefstwerten von 10 bis 5 Grad bleibt es weiterhin niederschlagsfrei.