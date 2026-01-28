Gefrierender Regen und Sturm: Bayern rüstet sich für die Glätte

München - In Bayern drohen am Mittwoch erneut schwierige Wetterverhältnisse. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es im Norden und Westen des Freistaats zunächst zu Regen oder Schnee, vereinzelt auch zu gefrierendem Regen.

Der Schnee hat auch schöne Seiten: Mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee könnte kurz vor dem Wochenende der Spaß-Faktor ansteigen. © Montage: Pia Bayer/dpa + WetterOnline.de

Damit besteht vor allem in den Morgenstunden erhöhte Glättegefahr.

Im weiteren Tagesverlauf ziehen von Südwesten her neue Schneefälle auf. Diese breiten sich am späten Nachmittag und in der Nacht zum Donnerstag auf weite Teile Bayerns aus.

Bis Donnerstagabend rechnet der DWD mit rund drei Zentimetern Neuschnee, gebietsweise können es an den Mittelgebirgen und in Südbayern fünf bis zehn Zentimeter werden.

Im westlichen Allgäu können örtlich bis zu 15 Zentimeter Schnee fallen. Bis zum Vormittag kommt es vielerorts zu Glätte durch überfrierende Nässe. In Nordbayern und in Teilen Schwabens ist auch Glatteis durch gefrierenden Regen möglich.

Dazu herrscht verbreitet leichter Frost, der sich in der Nacht zum Donnerstag erneut ausbreitet. Zwischen Frankenwald und Oberpfälzer Wald bleibt es tagsüber bei leichtem Dauerfrost.