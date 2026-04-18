Gewitter und Starkregen nahen: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Eine von Nordwesten heranziehende Kaltfront bringt Gewitter und Starkregen nach Hessen !

Am Samstagabend sowie in der Nacht zu Sonntag muss in Hessen mit Gewittern und Starkregen gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Ab dem Samstagnachmittag muss mit Gewittern gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Dabei seien Windböen mit einer Geschwindigkeit von rund 60 Kilometern pro Stunde möglich. Es bestehe eine geringe Wahrscheinlichkeit für Starkregen mit bis zu 15 Litern Niederschlag pro Quadratmeter.

Regen und eventuell Gewitter sollen auch die Nacht zu Sonntag prägen. Dabei kann es laut den Meteorologen insbesondere zum Ausgang der Nacht zu Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden kommen.

Daneben lautet die Wettervorhersage für den Samstag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel: "Höchsttemperatur zwischen 20 und 23, in höheren Lagen um 16 Grad" sowie "schwacher, teils mäßiger Wind, von Südwest auf Nordwest drehend". In der Nacht sinken die Temperaturen auf 11 bis 7 Grad.

Der Sonntag in dem Bundesland soll wechselnd bis stark bewölkt werden, wobei am Morgen und Vormittag der Regen aus der vorangegangenen Nacht nach Osten abziehen soll.

Bei Maximaltemperaturen zwischen 14 und 17 Grad muss im Tagesverlauf in Nordhessen mit weiteren Schauern und einzelnen kurzen Gewittern gerechnet werden.