Gewitter ziehen über Sachsen auf: Tornados nicht ausgeschlossen

Für den Freitag sind in Sachsen starke Unwetter angesagt. Danach wird das Sommer-Wetter endlich besser.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Schon am Dienstag mussten sich Fußball-Fans den Unwettern in Leipzig beugen und auch am Freitag wird es beim Public Viewing in ganz Sachsen mehr als ungemütlich. Im Laufe des Wochenendes bessert sich das Wetter allerdings.

Hagel, Starkregen, Tornados - wer sich Freitagabend für Public Viewing entscheidet, braucht starke Nerven. © Bildmontage: Christian Grube, wetteronline.de Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, gibt es bereits am Vormittag erste Schauer und Gewitter westlich der Mulde, die im Laufe des Tages von West nach Ost weiterziehen. "Es gibt zwar eine flächendeckende Unwettergefahr, aber die tatsächlichen Unwetter wird es nur örtlich geben", so ein Sprecher des DWD gegenüber der Deutschen Presseagentur. Möglich sind dabei Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde und größere Hagelkörner von bis zu 5 Zentimetern. Außerdem kann es schwere Sturm- bis Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde geben. Einzelne, kurzlebige Tornados könnten dabei ebenfalls aufkommen! Wetter Deutschland Public Viewing fällt ins Wasser? Hier werden heftige Gewitter erwartet Während es stürmt und wütet, klettert die Temperaturanzeige auf bis zu 28 Grad in Dresden und 26 Grad in Leipzig. Am Abend ziehen die Gewitter ostwärts ab, nur noch zwischen dem Erzgebirge und der Oberlausitz gibt es vereinzelte Schauer und Donner.

Neue Woche startet überwiegend trocken