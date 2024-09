Heftiger Wetter-Umschwung: So kalt wird es diese Woche in Hessen!

Offenbach am Main - Der Herbst ist da! Nach dem schönen Sommerwetter in den letzten Wochen steht Hessen ein deutlicher Wetterwechsel bevor. Vor allem nachts wird es bereits äußerst frisch.

Laut "wetteronline.de" (Grafik) wird es in der Nacht zum Freitag bereits nur noch 5 bis 3 Grad kalt. © Montage: Sascha Lotz/dpa, wetteronline.de

Schon ab Montagnachmittag können laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) örtlich Gewitter mit teils Starkregenfällen auftreten.



In der Nacht zum Dienstag regnet es meist - bei Temperaturen von 10 bis 12 Grad.

Am Dienstag selbst zeigt sich das Wetter erneut wechselhaft bis stark bewölkt. Zunächst fällt nur vereinzelt Regen, bevor am Abend von Westen her schauerartiger Regen einsetzt.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 20 Grad, in höheren Lagen bei etwa 15 Grad. Nachts geht es runter auf 10 bis 12 Grad.

Auch in den folgenden Nächten setzt sich die allgemeine Abkühlung fort. Am Mittwoch erreichen die Temperaturen tagsüber schon nur noch 13 bis 17 Grad und nachts fallen sie sogar auf kühle 3 bis 6 Grad.