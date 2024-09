Hessen-Wetter am Wochenende: Warnung vor heftigen Sturmböen und Gewittern!

Laut dem Deutschen Wetterdienst kommt es in Hessen am Freitag zu heftigen Sturmböen und Gewittern. Im Verlauf des Wochenendes beruhigt sich die Lage immer mehr.

Von Maximilian Hölzel

Offenbach am Main - Es wird ungemütlich! Laut dem Deutschen Wetterdienst erwartet Hessen bereits am heutigen Freitag viel Wind mit teils stürmischen Böen. Besonders in höheren Lagen sowie in Verbindung mit vereinzelten Gewittern aus Südwesten kann es zu heftigen Sturmböen kommen.

Am kommenden Samstag sollen die Temperaturen in Hessen laut "wetteronline.de" (Grafik) höchstens 15 Grad erreichen. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de Während es am Mittag vielerorts noch wechselnd bewölkt und trocken bleibt, ziehen im Laufe des Nachmittags aus dem Südwesten Schauer auf, die lokal auch von Gewittern begleitet sein können.

Am Abend klingen diese jedoch ab. Die Tageshöchstwerte liegen bei milden 16 bis 18 Grad. Der Wind weht den ganzen Tag über kräftig, in Gewittergebieten und im Bergland sogar stürmisch. In der Nacht zum Samstag wird es zunehmend unbeständig. Aus Nordwesten ziehen dichte Wolken mit schauerartigem Regen auf, der bis in die Morgenstunden dann voraussichtlich nur noch südlich des Mains vorherrscht. Wetter Deutschland Das Hessen-Wetter bis zum Wochenende: Örtlich heftige Gewitter angekündigt! Insgesamt lockert es anschließend auf und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf 8 Grad, in höheren Lagen bis auf 5 Grad. Auch in der Nacht bleibt es windig, in Höhenlagen muss weiterhin mit starken Böen gerechnet werden. Der Samstag bringt dann noch einmal spürbar niedrigere Temperaturen. Bei wechselnder Bewölkung sind immer wieder Schauer möglich. Die Höchstwerte erreichen nur noch 13 bis 16 Grad. Dabei dreht der Wind auf Nordwest bis West und weht schwach bis mäßig.

Besserung in Sicht: Hessen-Wetter entspannt sich am Sonntag