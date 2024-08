Hitze-Warnung für Sachsen-Anhalt! Unwetter für Donnerstag gemeldet

Magdeburg - Am heutigen Donnerstag könnte der heißeste Tag seit Wochen werden. Für Sachsen-Anhalt sind Höchstwerte von mehr als 35 Grad gemeldet!

In der Nacht auf Freitag folgt dann auch schon die Konsequenz für das heiße Wetter: Ab dem späten Donnerstagabend sind schwere Schauer und Gewitter gemeldet mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter.

Bei sehr viel Sonne klettern die Temperaturen auf Hitze-Werte zwischen 32 und rekordverdächtigen 36 Grad! Selbst im Harz und in höheren Lagen liegen die Gradzahlen um die 30er-Marke.

In der Nacht fallen die Temperaturen dann auf angenehm milde 15 bis 18 Grad. Wenn Ihr also Lüften wollt, dann tut das am besten nachts und haltet tagsüber die Fenster geschlossen.