Hitzewelle und Schwergewitter? So wird das Wochenend-Wetter!

Am Ende der Woche wird es in einigen Teilen Deutschlands deutlich scheppern. © Robert Michael/dpa

Mit heißen 29 bis 35 Grad in vielen Lagen zeigt sich der Sommer am Samstag von seiner besten Seite. In höheren Lagen und an der Küste verspricht ein mäßiger Wind eine leichte Abkühlung.

Hier sei auch besondere Vorsicht geboten: Um nicht zu dehydrieren, sollte man stets genügend trinken und sich vor der direkten Sonneneinstrahlung schützen. Außerdem: Eincremen nicht vergessen!

Allerdings wird die Hitzewelle mit großer Wahrscheinlichkeit nur von kurzer Dauer sein, da sich zur Samstagnacht bereits die ersten Hitzegewitter über Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bilden. Mit Temperaturen rund um 20 Grad kühlt sich die Luft erstmal nur langsam ab.

Während sich die Osthälfte am Sonntag noch über viel Sonne freuen kann, wird es in der Westhälfte gegen Nachmittag richtig ungemütlich. Kein Wunder: Die explosive Luftmasse aus Afrika bringt mit 30 bis 37 Grad die höchsten Temperaturen des Jahres mit! Es wird also unangenehm schwül, vor allem im Westen und Südwesten.

Bereits ab mittags ist mit heftigen Schauern zu rechnen, die aus Frankreich erst in den Westen und dann gegen Abend vereinzelt auch in den Rest des Landes ziehen. Teilweise müssen wir uns auf kräftige Gewitter mit erneuten Orkanböen, Hagel und Starkregen einstellen.