Winter is back: Erst Schnee, dann wird es bitterkalt in Sachsen
Leipzig - Schon wieder Schnee, Schnee, Schnee - kennen wir nun schon, hätte so mancher aber sicher drauf verzichten können. Die weiße Pracht kommt gleich zu Wochenbeginn in größeren Mengen vom Himmel über Sachsen.
Die kalte Jahreszeit gibt einfach keine Ruhe: Erst vor wenigen Tagen sind die letzten Schneereste weggetaut, schon tanzen wieder weiße Flocken zur Erde und verwandeln den Freistaat in ein Winter-Wonderland.
Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt das in den kommenden Stunden auch verbreitet so, bis zum Abend sollen zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen, im westlichen Erzgebirge sogar bis zehn Zentimeter.
Lässt der Schneefall erstmal nach, legt vereinzelt gefrierender Regen nach. Wieder kann es äußerst glatt auf den Straßen werden.
Die Temperaturen bewegen sich meist zwischen -2 und 3 Grad, in den Bergen bleibt es bei -5 bis -1 Grad frostig. Dort muss außerdem mit teils stürmischen Böen gerechnet werden.
Auch in der kommenden Nacht soll es vor allem im Osten Sachsens weiter schneien, doch auch der Westen bleibt nicht von teils als Schnee herunterkommendem Niederschlag verschont. Frost jetzt überall, das Quecksilber sinkt auf bis zu -5 Grad.
Wetter in Sachsen: Strenger Frost zum Ende der Woche
Am Dienstag klettern die Werte zwar schon wieder auf bis zu 6 Grad, doch gelegentlicher Regen oder Schnee bleiben bei bedecktem Himmel unsere ständigen Begleiter. Ebenso in der darauffolgenden Nacht, in der es weiter schneien kann.
Erst am Mittwoch kann es nach leichtem Schneefall im Tagesverlauf etwas auflockern. Bei meist 0 bis 3 Grad bzw. -4 bis 1 Grad im Bergland bleibt es tagsüber schon kalt.
Doch die folgenden Nächte sollen noch einmal richtig eisig werden: Bei bis zu -9 Grad in der Nacht zu Donnerstag und bis -11 Grad auf Freitag herrscht strenger Frost.
Ab jetzt ist Durchhalten angesagt! Ersten Prognosen zufolge könnten in der kommenden Woche die ersten Frühlings-Vorboten nach Sachsen kommen.
Titelfoto: Bildmontage: David Hammersen/dpa, Screenshot/wetteronline.de