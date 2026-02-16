Winter is back: Erst Schnee, dann wird es bitterkalt in Sachsen

Leipzig - Schon wieder Schnee, Schnee, Schnee - kennen wir nun schon, hätte so mancher aber sicher drauf verzichten können. Die weiße Pracht kommt gleich zu Wochenbeginn in größeren Mengen vom Himmel über Sachsen .

Für Verkehrsteilnehmer könnte es am Montagmorgen wieder rutschig auf den Straßen werden - es schneit. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Die kalte Jahreszeit gibt einfach keine Ruhe: Erst vor wenigen Tagen sind die letzten Schneereste weggetaut, schon tanzen wieder weiße Flocken zur Erde und verwandeln den Freistaat in ein Winter-Wonderland.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt das in den kommenden Stunden auch verbreitet so, bis zum Abend sollen zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen, im westlichen Erzgebirge sogar bis zehn Zentimeter.

Lässt der Schneefall erstmal nach, legt vereinzelt gefrierender Regen nach. Wieder kann es äußerst glatt auf den Straßen werden.

Die Temperaturen bewegen sich meist zwischen -2 und 3 Grad, in den Bergen bleibt es bei -5 bis -1 Grad frostig. Dort muss außerdem mit teils stürmischen Böen gerechnet werden.

Auch in der kommenden Nacht soll es vor allem im Osten Sachsens weiter schneien, doch auch der Westen bleibt nicht von teils als Schnee herunterkommendem Niederschlag verschont. Frost jetzt überall, das Quecksilber sinkt auf bis zu -5 Grad.