Hochwasser-Gefahr! Sorgen Schnee, Regen und Glatteis für das nächste Wetter-Chaos?

Deutschland - Das Wochenende in Deutschland wird verregnet und mancherorts auch verschneit. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können vor allem in den Gebirgsregionen mehrere Zentimeter Neuschnee fallen. Im übrigen Land regnet es zunächst. Steigende Pegelstände führen bislang aber kaum zu Einschränkungen, so die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr.

Laut der Wetterkachel von Wetteronline.de wird es am Wochenende nass und kalt. © Screenshot/wetteronline.de

Deutschland ist im Hinblick auf das Wetter derzeit zweigeteilt: Während sich im Süden und Südwesten mildes Winterwetter zeige, sei es Richtung Nordosten umso winterlicher, sagt der DWD-Meteorologe Marcus Beyer. Für die einen bedeutet das laut DWD regnerisches Wetter, für die anderen Dauerfrost und dünne Schneedecken.

Einzig im Nordwesten zeige sich zwischendurch die Sonne, in der Südhälfte und im Norden kann am Abend der Regen gebietsweise auch in tieferen Lagen in Schnee übergehen. Die Höchstwerte schwanken zwischen -1 Grad in Schleswig-Holstein bis 8 Grad in Südostbayern.

In der Nacht zu Sonntag können vor allem in der Alpenregion bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen. Im Erzgebirge sind laut DWD bis zu fünf Zentimeter möglich. Die Tiefstwerte liegen bei -9 Grad, in Schleswig-Holstein bei -12 Grad. Stellenweise könne es glatt werden.

Am Sonntag kämpft sich die Sonne gelegentlich hinter den Wolken hervor. Die Temperaturen klettern im Norden und Osten dennoch nicht über 2 Grad, im Rest des Landes werden es bis zu 6 Grad.

Der Schneefall in den Alpen lässt langsam nach und verlagert sich ab dem Nachmittag in den Westen sowie Osten Deutschlands, wo er später in Regen übergeht. In der Nacht zu Montag warnt der DWD deshalb vor Glatteisgefahr.