Kälte und Nebel: Sachsen-Anhalt steht ein trübes Wochenende bevor

In Sachsen-Anhalt wird es am Wochenende neblig und trüb. Einem Herbstspaziergang steht trotzdem nichts im Weg.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Endlich ist Wochenende! In Sachsen-Anhalt lädt das kühle Wetter bei wenig Regen dazu ein, die frische Luft zu genießen oder auch einfach auf dem Sofa zu entspannen.

In Sachsen-Anhalt wird am Wochenende viel Nebel erwartet. (Symbolbild)
In Sachsen-Anhalt wird am Wochenende viel Nebel erwartet. (Symbolbild)  © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn, Screenshot/wetteronline.de

Besonders am Freitag kann trotz zähem Nebel über den Tag hinweg viel Sonne getankt werden. Bei angenehm frischen 8 bis 12 Grad steht einem Herbstspaziergang nichts im Wege.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es niederschlagsfrei. Am Abend bis in die Nacht zieht bei bis zu -2 Grad vermehrt Nebel auf.

Dieser zieht auch am Samstag nicht ab. Der Hochnebel soll sich erst zum Nachmittag auflösen. Bei Höchstwerten zwischen 3 und 7 Grad werden keine Niederschläge erwartet.

Am Sonntag wird es etwas ungemütlich. Über den Tag bleibt es meist bedeckt und zeitweise neblig-trüb. Bei Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad kann es gebietsweise leichten Sprühregen geben.

In der Nacht zum Montag bleibt es dicht bewölkt. Bei Tiefstwerten zwischen 7 und 2 Grad muss sich örtlich auf etwas Regen eingestellt werden.

