Kälte und Nebel: Sachsen-Anhalt steht ein trübes Wochenende bevor
Magdeburg - Endlich ist Wochenende! In Sachsen-Anhalt lädt das kühle Wetter bei wenig Regen dazu ein, die frische Luft zu genießen oder auch einfach auf dem Sofa zu entspannen.
Besonders am Freitag kann trotz zähem Nebel über den Tag hinweg viel Sonne getankt werden. Bei angenehm frischen 8 bis 12 Grad steht einem Herbstspaziergang nichts im Wege.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es niederschlagsfrei. Am Abend bis in die Nacht zieht bei bis zu -2 Grad vermehrt Nebel auf.
Dieser zieht auch am Samstag nicht ab. Der Hochnebel soll sich erst zum Nachmittag auflösen. Bei Höchstwerten zwischen 3 und 7 Grad werden keine Niederschläge erwartet.
Am Sonntag wird es etwas ungemütlich. Über den Tag bleibt es meist bedeckt und zeitweise neblig-trüb. Bei Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad kann es gebietsweise leichten Sprühregen geben.
In der Nacht zum Montag bleibt es dicht bewölkt. Bei Tiefstwerten zwischen 7 und 2 Grad muss sich örtlich auf etwas Regen eingestellt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn, Screenshot/wetteronline.de