Kälteste Nacht! Dreikönigstag bringt Rekordtief des Winters

Stuttgart - Zum Dreikönigstag sind die bislang tiefsten Temperaturen dieses Winters in Baden-Württemberg gemessen worden. Wie schon in der Nacht zum Montag zeigten die Thermometer laut Deutschem Wetterdienst in Meßstetten auf der Schwäbischen Alb (Zollernalbkreis) und in Leutkirch im Allgäu neue Tiefstwerte: Mit jeweils -18,6 Grad war es dort am kältesten.

Für einen Winterspaziergang sollte man sich in Baden-Württemberg gut einpacken. © Uwe Anspach/dpa

Nach eisigen Nächten geht es den Prognosen zufolge winterlich weiter. Besonders in der Nacht zum Donnerstag soll es noch einmal richtig schneien, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes mit. Erwartet werden demnach ein bis drei Zentimeter Neuschnee, im Bergland sogar bis zu fünf Zentimeter.

Gegen Ende der Woche soll dann Schluss sein mit dem Winterwunderland: Laut DWD wird es dann nämlich stürmisch und regnerisch.

Wer einen Spaziergang plant, sollte in jedem Fall warm eingepackt losziehen.

Die Temperaturen steigen tagsüber nicht über den Gefrierpunkt – im Bergland liegen sie am zweiten Tag der Woche bei -7 Grad, im Rheintal bei -1 Grad.