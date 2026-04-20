Kalt, nass, schmuddelig: Sauwetter in Sachsen, doch schon bald gibt's einen Lichtblick

Leipzig - Der April macht seinem Ruf alle Ehre: Noch am Samstag konnten sich die Sachsen über frühsommerliche Temperaturen und Sonnenschein freuen, am Sonntag wurde es aber wieder deutlich kühler und es regnete teilweise wie aus Eimern. Glücklicherweise beruhigt sich das Wetter in den nächsten Tagen wieder.

Das Wetter kann sich nicht so recht entscheiden zwischen Sonne und Regen. © Christian Grube

Vorher müssen wir im Freistaat allerdings den Montag irgendwie überstehen, der lässt uns nämlich Winterjacke und Schal noch einmal herauskramen. Und auch der Regenschirm sollte nicht fehlen, wenn Ihr unterwegs seid.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird die dichte Wolkendecke auch im Laufe des Tages nicht verschwinden. Sie bringt - nicht so viel wie gestern - häufig noch Regen mit sich, der im Erzgebirge oberhalb von 600 Metern sogar als Schneeregen vom Himmel kommen kann.

Wärmer als maximal 6 bis 9 Grad wird es dabei nicht in Sachsen. Im Gegenteil: Es fühlt sich hier und da deutlich kälter an. Dabei wird es vielerorts ziemlich windig - in den Bergen sind teils stürmische Böen möglich.

In der kommenden Nacht sinken die Werte auf bis zu 0 Grad. Dabei regnet es anfangs gebietsweise noch, im Erzgebirge teils mit Schnee vermischt.