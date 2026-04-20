Kalt, nass, schmuddelig: Sauwetter in Sachsen, doch schon bald gibt's einen Lichtblick
Leipzig - Der April macht seinem Ruf alle Ehre: Noch am Samstag konnten sich die Sachsen über frühsommerliche Temperaturen und Sonnenschein freuen, am Sonntag wurde es aber wieder deutlich kühler und es regnete teilweise wie aus Eimern. Glücklicherweise beruhigt sich das Wetter in den nächsten Tagen wieder.
Vorher müssen wir im Freistaat allerdings den Montag irgendwie überstehen, der lässt uns nämlich Winterjacke und Schal noch einmal herauskramen. Und auch der Regenschirm sollte nicht fehlen, wenn Ihr unterwegs seid.
Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird die dichte Wolkendecke auch im Laufe des Tages nicht verschwinden. Sie bringt - nicht so viel wie gestern - häufig noch Regen mit sich, der im Erzgebirge oberhalb von 600 Metern sogar als Schneeregen vom Himmel kommen kann.
Wärmer als maximal 6 bis 9 Grad wird es dabei nicht in Sachsen. Im Gegenteil: Es fühlt sich hier und da deutlich kälter an. Dabei wird es vielerorts ziemlich windig - in den Bergen sind teils stürmische Böen möglich.
In der kommenden Nacht sinken die Werte auf bis zu 0 Grad. Dabei regnet es anfangs gebietsweise noch, im Erzgebirge teils mit Schnee vermischt.
Wetter in Sachsen: Ab Dienstag lässt sich wieder die Sonne blicken
Die gute Nachricht: Im Verlauf ziehen die Niederschläge ab und machen den Weg frei für einen Sonne-Wolken-Mix am Dienstag. Dabei bleibt es meist trocken und die Höchstwerte klettern schon wieder auf bis zu 13 Grad.
Allerdings wird es in der Nacht auf Mittwoch bei 2 bis -3 Grad noch einmal frostig, nur wenige Wolken versperren dabei die Sicht auf den Sternenhimmel.
Am Tage könnt Ihr Euch dann auf Sonnenschein pur freuen und es wird bei bis zu 17 Grad wieder frühlingshaft. Ähnlich auch am Donnerstag, nur dass sich da einige Wolken mit durch den Tag ziehen. Niederschläge werden nicht erwartet.
Lediglich die Nächte werden bei Werten knapp über dem Gefrierpunkt noch ziemlich kühl. Egal, die Sonne am Tag entschädigt uns für alles. Ersten Prognosen zufolge zeigt sie sich auch am kommenden Wochenende, jedoch sollen da die Temperaturen wieder ein wenig sinken.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Sebastian Kahnert/dpa, Screenshot/wetteronline.de