Kalter Start, dann Sonne: Bayern-Wetter schlägt Haken
Von Jana Renkert
München - Die Woche startet in Bayern mit einem Mix aus Wolken, Sonne und einzelnen Schauern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sorgt eine Kaltfront zunächst für unbeständiges und deutlich kühleres Wetter.
Im Tagesverlauf lockern die Wolken demnach zwar immer wieder auf und zeitweise zeigt sich die Sonne, insgesamt bleibt es aber frisch.
Vor allem an den Alpen sind einzelne Schauer möglich und auch in Oberfranken kann es gegen Abend etwas regnen.
Sonst bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad im Hofer Land und 16 Grad an der Donau. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus Nordwest.
Der Dienstag zeigt sich überwiegend grau und kühl. Die Sonne hat es schwer, sich gegen die dichte Bewölkung durchzusetzen.
Der DWD erwartet erneut vereinzelte Schauer im Tagesverlauf. Die Temperaturen gehen etwas zurück auf 10 bis 15 Grad, in höheren Lagen wird es noch kühler.
Erst am Mittwoch kann der Regenschirm zu Hause bleiben: Häufig scheint die Sonne, die Wolken lockern deutlich auf und es bleibt weitgehend trocken.
Mit frühlingshaften Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad wird es wieder etwas milder. In den Nächten bleibt es allerdings empfindlich kalt: Örtlich bildet sich Nebel, und besonders in den Frühstunden kann verbreitet mit Bodenfrost gerechnet werden.
Titelfoto: Montage: Sven Hoppe/dpa + WetterOnline