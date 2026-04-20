Kalter Start, dann Sonne: Bayern-Wetter schlägt Haken

München - Die Woche startet in Bayern mit einem Mix aus Wolken, Sonne und einzelnen Schauern. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sorgt eine Kaltfront zunächst für unbeständiges und deutlich kühleres Wetter.

Es wird sonnig – stellenweise. In Bayern dürfen sich die Menschen auf angenehme Stunden im Freien freuen. © Sven Hoppe/dpa

Im Tagesverlauf lockern die Wolken demnach zwar immer wieder auf und zeitweise zeigt sich die Sonne, insgesamt bleibt es aber frisch.

Vor allem an den Alpen sind einzelne Schauer möglich und auch in Oberfranken kann es gegen Abend etwas regnen.

Sonst bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad im Hofer Land und 16 Grad an der Donau. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus Nordwest.

Der Dienstag zeigt sich überwiegend grau und kühl. Die Sonne hat es schwer, sich gegen die dichte Bewölkung durchzusetzen.

Der DWD erwartet erneut vereinzelte Schauer im Tagesverlauf. Die Temperaturen gehen etwas zurück auf 10 bis 15 Grad, in höheren Lagen wird es noch kühler.

Erst am Mittwoch kann der Regenschirm zu Hause bleiben: Häufig scheint die Sonne, die Wolken lockern deutlich auf und es bleibt weitgehend trocken.