Kommt der Winter zurück? NRW-Wetter im Überblick
Köln - Kalte Nächte, graue Tage und immer wieder glatte Straßen: In NRW bleibt das Wetter ruhig, aber winterlich. Vor allem morgens heißt es aufpassen.
Zur Wochenmitte startet der Tag frostig und teils neblig. Vor allem in den frühen Morgenstunden kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) glatt werden.
Im Osten zeigt sich sogar noch öfter die Sonne, sonst ziehen von Westen her Wolken auf. Die Temperaturen liegen meist zwischen 4 und 9 Grad, im Bergland bleibt es kälter.
In der Nacht wird es wieder eisig. Vor allem im Osten von NRW sinken die Werte teils deutlich unter null, stellenweise gibt es erneut glatte Straßen.
Am Donnerstag geht es ähnlich weiter: erst freundlich, später mehr Wolken, aber weiterhin trocken. Die Werte bleiben gleich, zwischen 4 und 9 Grad.
Der Winter klopft zum Wochenende noch mal an
Zum Ende der Woche wird es grauer. Ab Freitag ziehen öfter Wolken durch NRW, hier und da kann etwas Regen herunterkommen.
Nachts kann es dabei glatt werden, vor allem dort, wo es noch frostig bleibt. Tagsüber sieht es eher ruhig aus, mit Temperaturen zwischen null und acht Grad.
Das Wochenende bringt wieder mehr Winter-Gefühl. Vor allem im Westen kann es zeitweise regnen oder schneien, im Osten bleibt es öfter trocken.
Tagsüber bewegen sich die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt, Nachts droht erneut Glätte.
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa