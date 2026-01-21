Kommt der Winter zurück? NRW-Wetter im Überblick

Köln - Kalte Nächte, graue Tage und immer wieder glatte Straßen: In NRW bleibt das Wetter ruhig, aber winterlich. Vor allem morgens heißt es aufpassen.

Viel Grau, wenig Blau: Die Sonne macht sich in NRW in den nächsten Tagen rar. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Zur Wochenmitte startet der Tag frostig und teils neblig. Vor allem in den frühen Morgenstunden kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) glatt werden.

Im Osten zeigt sich sogar noch öfter die Sonne, sonst ziehen von Westen her Wolken auf. Die Temperaturen liegen meist zwischen 4 und 9 Grad, im Bergland bleibt es kälter.

In der Nacht wird es wieder eisig. Vor allem im Osten von NRW sinken die Werte teils deutlich unter null, stellenweise gibt es erneut glatte Straßen.

Am Donnerstag geht es ähnlich weiter: erst freundlich, später mehr Wolken, aber weiterhin trocken. Die Werte bleiben gleich, zwischen 4 und 9 Grad.