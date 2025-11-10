Kühler Regen und Nebel ziehen durch Sachsen-Anhalt, doch dann wird es milder

Magdeburg - Sachsen-Anhalt steht eine wechselhafte Wetterwoche mit Regen und Nebel bevor. Zwischenzeitlich wird es aber noch einmal mild.

Sachsen-Anhalt startet mit Nebel in die neue Woche. (Symbolbild)

Am Montag bleibt es morgens bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 12 Grad vorerst neblig-trüb. Über den Tag hinweg lockert es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) regional auf. Regen wird vorerst nicht erwartet.

In der Nacht auf Dienstag kommt es in manchen Regionen Sachsen-Anhalts zu Nebelbildung. Am Morgen zieht von Westen aus zeitweise Regen auf.

Überwiegend bleibt es stark bewölkt. Bei Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad muss sich auf schauerartigen Regen eingestellt werden. Zum Nachmittag ziehen die Wolken langsam ab.

In der Nacht auf Mittwoch wird es neblig. Im Tagesverlauf wird es jedoch heiter und bleibt trocken. Zur Wochenmitte kann sich über einen Temperaturanstieg bis auf 16 Grad gefreut werden.