Mal grau, mal sonnig: Herbstwetter in Köln zeigt diese Woche alle Facetten

Köln - Grau, nass, freundlich: Der Herbst kann sich einfach nicht entscheiden. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bekommen Köln und ganz NRW in den nächsten Tagen das volle Programm.

Dichter Nebel legt sich am Morgen über Köln und sorgt für graue Herbststimmung. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wer am Montagmorgen unterwegs ist, sollte lieber etwas mehr Zeit einplanen: Gebietsweise liegt dichter Nebel über Köln, teilweise mit Sichtweiten unter 150 Metern. Also bitte vorsichtig fahren!

Im Laufe des Tages wird es dann etwas freundlicher und immer wieder schaut die Sonne zwischen den Wolken hervor.

Am Abend zieht allerdings von Westen neuer Regen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad, im Bergland ist es etwas kühler.

Am Dienstag bleibt es zunächst noch ziemlich wolkig und stellenweise nieselt es leicht. Aber keine Sorge: Im Laufe des Nachmittags klart es mehr und mehr auf.

Dann könnte sich sogar wieder die Sonne zeigen. Die Temperaturen steigen am Rhein auf bis zu 15 Grad, richtig mild für Mitte November.