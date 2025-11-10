Mal grau, mal sonnig: Herbstwetter in Köln zeigt diese Woche alle Facetten
Köln - Grau, nass, freundlich: Der Herbst kann sich einfach nicht entscheiden. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bekommen Köln und ganz NRW in den nächsten Tagen das volle Programm.
Wer am Montagmorgen unterwegs ist, sollte lieber etwas mehr Zeit einplanen: Gebietsweise liegt dichter Nebel über Köln, teilweise mit Sichtweiten unter 150 Metern. Also bitte vorsichtig fahren!
Im Laufe des Tages wird es dann etwas freundlicher und immer wieder schaut die Sonne zwischen den Wolken hervor.
Am Abend zieht allerdings von Westen neuer Regen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad, im Bergland ist es etwas kühler.
Am Dienstag bleibt es zunächst noch ziemlich wolkig und stellenweise nieselt es leicht. Aber keine Sorge: Im Laufe des Nachmittags klart es mehr und mehr auf.
Dann könnte sich sogar wieder die Sonne zeigen. Die Temperaturen steigen am Rhein auf bis zu 15 Grad, richtig mild für Mitte November.
Wetter in Köln: So geht es zur Wochenmitte weiter
Mittwoch früh gibt es örtlich nochmal Nebel, aber der löst sich schnell auf. Danach erwartet uns laut DWD ein richtig angenehmer Herbsttag mit einem Mix aus Sonne und Wolken, ganz ohne Regen.
Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 18 Grad.
Auch der Donnerstag startet freundlich: Es wird heiter bis wolkig und trocken. Doch am Mittag ziehen von Westen wieder dichtere Wolken auf, vereinzelt könnte es im Norden etwas tröpfeln.
Die Temperaturen bleiben weiter mild mit 15 bis 19 Grad.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa