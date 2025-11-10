Neue Woche in Sachsen beginnt trüb, dann kommt der Umschwung

Die neue Woche bringt überwiegend trübes und nasses Herbstwetter nach Sachsen. Doch es ist Besserung in Sicht.

Von Annika Rank

Das Wetter in der neuen Woche beginnt trüb, verbessert sich aber im weiteren Verlauf.
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Montag mit dichtem Nebel, der ab Vormittag leichten Regenschauern weicht. Während es im Osten des Freistaats auch gegen Abend weiter regnet, ist im Westen mit Auflockerungen zu rechnen.

Die Temperaturen liegen dabei zwischen 8 und 11 Grad, sinken nachts aber auf bis zu 1 Grad.

Ein ähnliches Bild gibt der Dienstag ab, der ebenfalls dichte Wolken, Nebel und Schauer mit sich bringt. Ab Mittag zieht das schlechte Wetter dann langsam ab, sodass der Himmel stellenweise aufklart. Die Werte pendeln sich weiterhin zwischen 8 und 11 Grad ein.

Besserung verspricht dann der Mittwoch, der nach einem nebligen Start überwiegend heiter und trocken daherkommt. Die Werte steigen geringfügig auf bis zu 14 Grad. In der Nacht bleibt es ruhig, lediglich auf dem Fichtelberg ist mit stürmischen Böen zu rechnen.

Die zweite Novemberwoche kommt mit milden Temperaturen daher.
Von seiner besten Seite zeigt sich der Herbst schließlich am Donnerstag, der heiter und trocken werden soll. Dazu kommen laut dem DWD "ungewöhnlich milde" Höchstwerte bis zu 17 Grad. Lediglich im Bergland bleibt es stürmisch und ungemütlich.

