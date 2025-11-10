Neue Woche in Sachsen beginnt trüb, dann kommt der Umschwung

Leipzig - Die neue Woche bringt überwiegend trübes und nasses Herbstwetter nach Sachsen . Doch es ist Besserung in Sicht.

Das Wetter in der neuen Woche beginnt trüb, verbessert sich aber im weiteren Verlauf. © Thomas Warnack/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Montag mit dichtem Nebel, der ab Vormittag leichten Regenschauern weicht. Während es im Osten des Freistaats auch gegen Abend weiter regnet, ist im Westen mit Auflockerungen zu rechnen.

Die Temperaturen liegen dabei zwischen 8 und 11 Grad, sinken nachts aber auf bis zu 1 Grad.

Ein ähnliches Bild gibt der Dienstag ab, der ebenfalls dichte Wolken, Nebel und Schauer mit sich bringt. Ab Mittag zieht das schlechte Wetter dann langsam ab, sodass der Himmel stellenweise aufklart. Die Werte pendeln sich weiterhin zwischen 8 und 11 Grad ein.

Besserung verspricht dann der Mittwoch, der nach einem nebligen Start überwiegend heiter und trocken daherkommt. Die Werte steigen geringfügig auf bis zu 14 Grad. In der Nacht bleibt es ruhig, lediglich auf dem Fichtelberg ist mit stürmischen Böen zu rechnen.