Mehr Sonne, aber auch kräftige Gewitter: Das Hessen-Wetter am Wochenende

Frankfurt am Main - Nach einer kühlen Woche mit viel Regen steht den Menschen in Hessen ein recht sommerliches Wochenende ins Haus. Einzig am morgigen Samstag kommt es zu einigen Gewittern, die dann allerdings auch wieder heftiger ausfallen können.

Es wird wärmer in Hessen und die Sonne zeigt sich häufig, dennoch kann es am Samstag auch wieder heftige Gewitter geben. © Bild-Montage: Helmut Fricke/dpa, wetteronline.de

Ab dem heutigen Freitag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hessen bei Höchstwerten zwischen 17 Grad im Umland und 24 Grad an der Bergstraße weitgehend niederschlagsfrei. Lediglich im Norden kann es zeitweise etwas regnen. Dabei ist es wechselnd bis stark bewölkt und es weht ein mäßiger Wind aus Südwest, der in den Hochlagen böig auffrischen kann.

In der Nacht zum Samstag zieht der Regen nach Norden ab und es lockert zunehmend auf. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad.

Der Samstag zeigt sich wechselnd und zeitweise auch stark bewölkt. Von Südwesten her zieht schauerartiger Regen auf und im Tagesverlauf treten gehäuft Gewitter auf, die auch Starkregen und Hagel mitbringen können. Die Thermometer zeigen 22 bis 25 Grad an und es weht auch abseits der Gewitter ein frischer Südwestwind mit vor allem in den Mittelgebirgen stürmischen Böen.

Schauer und Gewitter ziehen in der folgenden Nacht ostwärts ab und es kommt zu größeren Auflockerungen. Die Tiefstwerte erreichen 12 bis 7 Grad.