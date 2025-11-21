Bis -12 Grad: Sachsen-Anhalt muss sich auf ein eiskaltes Wochenende einstellen

Magdeburg - An diesem Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt frostig-schön. Trotz eisiger Temperaturen kann viel Sonne getankt werden.

In Sachsen-Anhalt wird es dieses Wochenende frostig. (Symbolbild) © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitagvormittag muss man sich auf Frost und lokale Glätte einstellen. Bei Höchstwerten zwischen 0 und 2 Grad kann sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zudem über viel Sonnenschein gefreut werden.

Im Harz wird bei Werten zwischen -2 und 0 Grad Dauerfrost erwartet. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist klar und niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen -5 bis -8 Grad. Im Harz werden sogar bis -12 Grad erreicht.

Der Samstag zeigt sich heiter. Am Morgen und Vormittag wird es wieder frostig und vereinzelt glatt, bei Höchsttemperaturen zwischen 1 und 4 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt der Himmel bei -4 bis -7 Grad größtenteils klar und niederschlagsfrei. Nur auf dem Brocken wird es etwas stürmisch.

Sonntags zeigt sich vormittags noch die Sonne, bevor über den Tag hinweg bei Temperaturen zwischen 0 und 8 Grad immer dichtere Wolkenfelder aufziehen.