Bis -12 Grad: Sachsen-Anhalt muss sich auf ein eiskaltes Wochenende einstellen
Magdeburg - An diesem Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt frostig-schön. Trotz eisiger Temperaturen kann viel Sonne getankt werden.
Am Freitagvormittag muss man sich auf Frost und lokale Glätte einstellen. Bei Höchstwerten zwischen 0 und 2 Grad kann sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zudem über viel Sonnenschein gefreut werden.
Im Harz wird bei Werten zwischen -2 und 0 Grad Dauerfrost erwartet. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist klar und niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen -5 bis -8 Grad. Im Harz werden sogar bis -12 Grad erreicht.
Der Samstag zeigt sich heiter. Am Morgen und Vormittag wird es wieder frostig und vereinzelt glatt, bei Höchsttemperaturen zwischen 1 und 4 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt der Himmel bei -4 bis -7 Grad größtenteils klar und niederschlagsfrei. Nur auf dem Brocken wird es etwas stürmisch.
Sonntags zeigt sich vormittags noch die Sonne, bevor über den Tag hinweg bei Temperaturen zwischen 0 und 8 Grad immer dichtere Wolkenfelder aufziehen.
In der Nacht zum Montag zeigt sich weiterhin eine dichte Wolkendecke über dem Bundesland. Zwischenzeitlich kann es zu leichtem Schneefall kommen. Gefrierender Regen kann nicht ausgeschlossen werden.
