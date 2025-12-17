Mitten im Dezember: Berlin und Brandenburg kratzen an der 10-Grad-Marke

Berlin - Eine Woche vor Heiligabend herrscht in Berlin und Brandenburg fast frühlingshaftes Wetter .

In Berlin und Brandenburg sind am Donnerstag zweistellige Temperaturen möglich. © Patrick Pleul/dpa

Der Mittwoch startet laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwar mit dichten Wolkenfeldern, doch im Laufe des Tages zeigt sich immer öfter die Sonne.

Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 6 Grad und es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht zunächst schwach aus Süd, dreht später auf Südwest.

In der Nacht zieht es dann wieder etwas zu, aber Regen bleibt weiterhin aus. Die Temperaturen sinken auf etwa 2 Grad im Berliner Raum, nahe 0 Grad in der Niederlausitz und in der Prignitz bleibt es mit rund 4 Grad etwas milder.

Am Donnerstag geht es dann richtig mild weiter: Zwischen den Wolken gibt es längere freundliche Abschnitte, und die Temperaturen klettern laut DWD auf 8 bis 11 Grad. Dazu bleibt es trocken bei einem schwachen Südwind.