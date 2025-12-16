Mild, trocken und zeitweise auch sonnig: Das Hessen-Wetter bis zum Wochenende

Frankfurt am Main/Hessen - Das Hochdruckgebiet "Frieda" sorgt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen in Frankfurt und ganz Hessen für zumeist trockenes, zeitweise auch sonniges, mildes Wetter.

Am Dienstag ist in Hessen mit den meisten Sonnenstunden - bis zu sieben im Norden - zu rechnen. © Bild-Montage: Boris Rössler/dpa, wetteronline.de

Der Dienstag beginnt klar oder nur gering bewölkt mit örtlich etwas Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Tages zieht dann aber von Südwesten her dichtere Bewölkung auf, die am späten Nachmittag auch Nordhessen erfasst. Bei einem schwachen Wind aus unterschiedlichen Richtungen erreichen die Höchstwerte dabei 4 bis 9 Grad.

In der Nacht kühlt es auf -2 bis 2 Grad ab, wobei es vereinzelt zu Reifglätte auf den Straßen kommen kann. Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt und niederschlagsfrei, gebietsweise ist wieder mit Nebel zu rechnen.

Der Mittwoch startet zumeist heiter, wobei es bis zum Vormittag örtlich etwas Nebel gibt. Im weiteren Verlauf des Tages nimmt die Bewölkung aus Nordwesten kommend zu, Niederschlag bleibt aber zumeist aus. Die Thermometer zeigen 4 bis 8 Grad bei einem leichten Wind aus südlichen Richtungen an.

Wolkig bis stark bewölkt bei Tiefstwerten von 2 bis 4 Grad zeigt sich die Nacht zum Donnerstag. Dabei bleibt es niederschlagsfrei, es besteht aber laut DWD geringes Nebelrisiko.