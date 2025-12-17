Sonnenschein kurz vor Weihnachten: So wird das Wetter in Bayern zum Wochenende
München - Nur noch eine Woche bis Heiligabend und schon klettern die Temperaturen in die Höhe. Auch die Sonne soll sich in den nächsten Tagen vermehrt in Bayern zeigen.
Das trübe, nebelverhangene Wetter hat Bayern auch in den nächsten Tagen fest im Griff, wenngleich sich zwischendurch immer wieder sonnige Lichtblicke zeigen.
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist am Mittwoch bis in die Vormittagsstunden mit stark eingeschränkten Sichtweiten von teils unter 150 Metern zu rechnen.
Besonders entlang der unteren Donau sowie an der Naab könnte es ganztägig grau und trüb bleiben. Zudem ist auf den Straßen Vorsicht geboten, da stellenweise Glätte auftreten kann. In Franken wiederum zeigt sich vermehrt die Sonne.
Die Temperaturen schwanken zwischen 3 und 8 Grad am Tag, an den Alpen können es sogar 10 Grad werden. Nachts wird es kälter bis -3 Grad und Glättegefahr auf den Straßen.
Das Wetter am Donnerstag und am Freitag in Bayern
In der Nacht auf Donnerstag breitet sich erneut vielerorts dichter Nebel aus, wie der Deutsche Wetterdienst meldet. In den Alpentälern kommt erschwerend hinzu, dass die Straßen glatt werden können.
Erst im Verlauf des Vormittags verschwindet das graue Einerlei nach und nach. Danach dürfen sich viele Regionen auf einen freundlichen, teils sonnigen Tag freuen. Die Temperaturen erreichen dabei rund 5 Grad an der unteren Donau und bis zu 11 Grad in Alpennähe.
Der Freitag bringt ein ähnliches Wetterbild: Während sich der Großteil Bayerns auf ruhiges Wetter einstellen kann, hält sich an der unteren Donau ganztägig eine trübe Wolkendecke. Ab dem Nachmittag ziehen aus Nordwesten außerdem dichtere Wolkenfelder heran.
Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu -4 Grad an den Alpen, stellenweise ist wieder mit Nebel zu rechnen. Vereinzelnd leichter Regen könnte zu Nässe und Glätte führen.
Titelfoto: Bildmontage: Katrin Requadt/dpa, wetteronline.de