Sonnenschein kurz vor Weihnachten: So wird das Wetter in Bayern zum Wochenende

Noch eine Woche bis Heiligabend und das Wetter kommt so gar nicht in Weihnachtsstimmung. Die Sonne zeigt sich zum Wochenende auch wieder vermehrt.

Von Paulina Sternsdorf

München - Nur noch eine Woche bis Heiligabend und schon klettern die Temperaturen in die Höhe. Auch die Sonne soll sich in den nächsten Tagen vermehrt in Bayern zeigen.

In München kommt vermehrt die Sonne raus. (Archivfoto)
In München kommt vermehrt die Sonne raus. (Archivfoto)  © Katrin Requadt/dpa

Das trübe, nebelverhangene Wetter hat Bayern auch in den nächsten Tagen fest im Griff, wenngleich sich zwischendurch immer wieder sonnige Lichtblicke zeigen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist am Mittwoch bis in die Vormittagsstunden mit stark eingeschränkten Sichtweiten von teils unter 150 Metern zu rechnen.

Besonders entlang der unteren Donau sowie an der Naab könnte es ganztägig grau und trüb bleiben. Zudem ist auf den Straßen Vorsicht geboten, da stellenweise Glätte auftreten kann. In Franken wiederum zeigt sich vermehrt die Sonne.

Schnee an Weihnachten? Das sagen die Prognosen
Wetter Deutschland Schnee an Weihnachten? Das sagen die Prognosen

Die Temperaturen schwanken zwischen 3 und 8 Grad am Tag, an den Alpen können es sogar 10 Grad werden. Nachts wird es kälter bis -3 Grad und Glättegefahr auf den Straßen.

Das Wetter am Donnerstag und am Freitag in Bayern

In Bayern wird es neblig. (Archivfoto)
In Bayern wird es neblig. (Archivfoto)  © Peter Kneffel/dpa

In der Nacht auf Donnerstag breitet sich erneut vielerorts dichter Nebel aus, wie der Deutsche Wetterdienst meldet. In den Alpentälern kommt erschwerend hinzu, dass die Straßen glatt werden können.

Erst im Verlauf des Vormittags verschwindet das graue Einerlei nach und nach. Danach dürfen sich viele Regionen auf einen freundlichen, teils sonnigen Tag freuen. Die Temperaturen erreichen dabei rund 5 Grad an der unteren Donau und bis zu 11 Grad in Alpennähe.

Der Freitag bringt ein ähnliches Wetterbild: Während sich der Großteil Bayerns auf ruhiges Wetter einstellen kann, hält sich an der unteren Donau ganztägig eine trübe Wolkendecke. Ab dem Nachmittag ziehen aus Nordwesten außerdem dichtere Wolkenfelder heran.

Woche in Berlin und Brandenburg startet mild: Doch nachts wird's frostig
Wetter Deutschland Woche in Berlin und Brandenburg startet mild: Doch nachts wird's frostig

Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu -4 Grad an den Alpen, stellenweise ist wieder mit Nebel zu rechnen. Vereinzelnd leichter Regen könnte zu Nässe und Glätte führen.

Titelfoto: Bildmontage: Katrin Requadt/dpa, wetteronline.de

Mehr zum Thema Wetter Deutschland: