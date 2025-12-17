Sonnenschein kurz vor Weihnachten: So wird das Wetter in Bayern zum Wochenende

München - Nur noch eine Woche bis Heiligabend und schon klettern die Temperaturen in die Höhe. Auch die Sonne soll sich in den nächsten Tagen vermehrt in Bayern zeigen.

In München kommt vermehrt die Sonne raus. (Archivfoto) © Katrin Requadt/dpa

Das trübe, nebelverhangene Wetter hat Bayern auch in den nächsten Tagen fest im Griff, wenngleich sich zwischendurch immer wieder sonnige Lichtblicke zeigen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist am Mittwoch bis in die Vormittagsstunden mit stark eingeschränkten Sichtweiten von teils unter 150 Metern zu rechnen.

Besonders entlang der unteren Donau sowie an der Naab könnte es ganztägig grau und trüb bleiben. Zudem ist auf den Straßen Vorsicht geboten, da stellenweise Glätte auftreten kann. In Franken wiederum zeigt sich vermehrt die Sonne.

Die Temperaturen schwanken zwischen 3 und 8 Grad am Tag, an den Alpen können es sogar 10 Grad werden. Nachts wird es kälter bis -3 Grad und Glättegefahr auf den Straßen.