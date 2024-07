Nach der Hitze kommen die Unwetter: Sachsen-Anhalt knackt wieder die 30-Grad-Marke

Magdeburg - In den kommenden Tagen ist in Sachsen-Anhalt wieder der Sommer zurück. Nach der Hitze drohen wieder Unwetter .

In Sachsen-Anhalt wird es in dieser Woche wieder sommerlich heiß. Allerdings ziehen schnell wieder Gewitter und Unwetter auf. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

In dieser Woche wird es wieder sommerlich heiß. Schon am Montag werden Höchstwerte von 24 bis 27 Grad erwartet. Im gesamten Land soll es dabei niederschlagsfrei bleiben. Nur einzelne Quellwolken lassen sich am Himmel blicken.

Am Dienstag gibt es dann wieder den nächsten Hitzetag. Davon sprechen Meteorologen, wenn die Temperaturen die 30-Grad-Marke überschreiten.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet am zweiten Tag der Woche mit Maximalwerten von 30 bis 32 Grad. Auch hier sollen nur kleinere Quellwolken am Himmel auftreten.

Nach einem solch heißen Tag gibt es am Mittwoch wieder den großen Krach. Schon ab den frühen Stunden kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Teilweise werden Unwetter mit kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. Das Thermometer klettert dennoch auf Werte zwischen 27 und 30 Grad.

Am Donnerstag soll sich die Wetterlage wieder etwas beruhigen, Schauer und Gewitter begleiten dennoch den Tagesverlauf. Dort wo sie auftreten, kann es stürmisch werden. Jedoch bleibt es dabei mit Werten zwischen 25 und 28 Grad sommerlich warm.