Nach Schnee und Frost zieht eine Warmfront über Sachsen: So wird das Wetter am Wochenende

Leipzig - Nachdem das vergangene Wochenende kalt war und fast alles im Freistaat mit Schnee bedeckt war, zeigt sich der Winter an diesem Wochenende von einer anderen Seite. Es wird milder, denn eine schwache Warmfront hat Deutschland überquert.

Am Freitag werden die Temperaturen sehr mild, sinken aber am Samstag und Sonntag wieder leicht. (Archivbild) © Bildmontage: Jennifer Brückner/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig kam diese Warmfront über die westliche Nordsee und zog nach Süd- bis Südwest. Dabei kam milde Meeresluft nach Sachsen.

Der Freitagmorgen kann vereinzelt zwar noch mit Glätte und Frost beginnen, tagsüber kommt dann aber die Sonne heraus mit einzelnen Wolken, am Erzgebirgskamm und in der südlichen Oberlausitz teils Nebel. Dort kommt es auch häufiger zu Windböen aus Südost bis Süd.

Die Temperaturen klettern auf 6 bis 10 Grad bzw. 0 bis 5 Grad im Bergland und in Ostsachsen.

In der Nacht zu Samstag ziehen einige Wolken am Himmel entlang, es bleibt aber trocken. Zunehmend bildet sich Nebel und Hochnebel und vereinzelt Glätte, die Temperaturen sinken auf 1 bis -2 Grad.