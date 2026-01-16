Nach Schnee und Frost zieht eine Warmfront über Sachsen: So wird das Wetter am Wochenende
Leipzig - Nachdem das vergangene Wochenende kalt war und fast alles im Freistaat mit Schnee bedeckt war, zeigt sich der Winter an diesem Wochenende von einer anderen Seite. Es wird milder, denn eine schwache Warmfront hat Deutschland überquert.
Laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig kam diese Warmfront über die westliche Nordsee und zog nach Süd- bis Südwest. Dabei kam milde Meeresluft nach Sachsen.
Der Freitagmorgen kann vereinzelt zwar noch mit Glätte und Frost beginnen, tagsüber kommt dann aber die Sonne heraus mit einzelnen Wolken, am Erzgebirgskamm und in der südlichen Oberlausitz teils Nebel. Dort kommt es auch häufiger zu Windböen aus Südost bis Süd.
Die Temperaturen klettern auf 6 bis 10 Grad bzw. 0 bis 5 Grad im Bergland und in Ostsachsen.
In der Nacht zu Samstag ziehen einige Wolken am Himmel entlang, es bleibt aber trocken. Zunehmend bildet sich Nebel und Hochnebel und vereinzelt Glätte, die Temperaturen sinken auf 1 bis -2 Grad.
Stürmischer Wind in den Gebirgen, Sonne am Sonntag
Am Samstag bleibt es zwar weitestgehend trocken, aber Hochnebel bedeckt den Blick auf den Himmel. Es weht schwacher bis mäßiger Wind, der in der Oberlausitz und im Osterzgebirge stürmischer wird, je höher man kommt.
Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad und um 0 Grad im Bergland.
In der Nacht zu Sonntag ist der Himmel bewölkt und teils neblig-trüb bei schwachem Wind, der in der Oberlausitz wieder stürmischer wird. Die Temperaturen sinken auf 0 bis -3 Grad.
Der Sonntag bringt dann viel Sonnenschein nach Sachsen, aber nicht überall. Teilweise ziehen auch Wolken durch, es bleibt aber trocken. In Ostsachsen dominiert weiterhin stärkerer Wind mit Sturmböen, im Rest des Landes ist er viel schwächer.
Es werden maximal 2 bis 5 Grad erreicht, im Bergland liegen die Höchstwerte um 0 Grad.
Der Ausblick auf den Beginn der kommenden Woche zeigt, dass sich einzelne Sturmböen in Ostsachsen weiter halten können, der Montag aber mit viel Sonne startet.
Titelfoto: Bildmontage: Jennifer Brückner/dpa; Screenshot/wetteronline.de