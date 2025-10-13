Nächtliche Temperaturen um den Gefrierpunkt möglich! So kalt kann es jetzt in Sachsen werden

Leipzig - Grau, nebelig, feucht: In Sachsen startet die neue Woche mit eher ungemütlichem Herbstwetter - und einer frostigen Nacht.

Bodenfrost? Könnte in der Nacht zu Dienstag möglich sein. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB;

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Wochenbeginn Wolken, Nebel und Sprühregen, aber auch Auflockerungen voraus.

So starte der Montag bedeckt und örtlich nass, in den Bergen sorge darüber hinaus Nebel oberhalb von 600 Metern teilweise für Sichtweiten von unter 150 Metern.

Im Laufe des Nachmittags bleibe es dann aber trocken und der Himmel zeige sich von Norden etwas weniger grau. Dazu seien maximal 13 und 16 Grad drin.

In der Nacht zu Dienstag werde es sich jedoch so sehr abkühlen, dass mit einem Temperaturrückgang auf 5 bis 1 Grad zu rechnen sei: "in Bodennähe teils um den Gefrierpunkt".