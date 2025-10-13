 820

Nächtliche Temperaturen um den Gefrierpunkt möglich! So kalt kann es jetzt in Sachsen werden

Grau, nebelig, feucht: In Sachsen startet die neue Woche mit eher ungemütlichem Herbstwetter - und einer frostigen Nacht.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Grau, nebelig, feucht: In Sachsen startet die neue Woche mit eher ungemütlichem Herbstwetter - und einer frostigen Nacht.

Bodenfrost? Könnte in der Nacht zu Dienstag möglich sein. (Symbolfoto)
Bodenfrost? Könnte in der Nacht zu Dienstag möglich sein. (Symbolfoto)  © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB;

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Wochenbeginn Wolken, Nebel und Sprühregen, aber auch Auflockerungen voraus.

So starte der Montag bedeckt und örtlich nass, in den Bergen sorge darüber hinaus Nebel oberhalb von 600 Metern teilweise für Sichtweiten von unter 150 Metern.

Im Laufe des Nachmittags bleibe es dann aber trocken und der Himmel zeige sich von Norden etwas weniger grau. Dazu seien maximal 13 und 16 Grad drin.

Tristes Herbst-Wochenende in Berlin und Brandenburg: Kaum Sonne, viele Wolken
Wetter Deutschland Tristes Herbst-Wochenende in Berlin und Brandenburg: Kaum Sonne, viele Wolken

In der Nacht zu Dienstag werde es sich jedoch so sehr abkühlen, dass mit einem Temperaturrückgang auf 5 bis 1 Grad zu rechnen sei: "in Bodennähe teils um den Gefrierpunkt".

Wolken, Regen und Nebel auch in den kommenden Tagen

Tagsüber bleiben die Temperaturen am Montag noch recht angenehm.
Tagsüber bleiben die Temperaturen am Montag noch recht angenehm.  © Wetteronline.de

Auch der Dienstag zeige sich bei höchstens 11 bis 14 Grad erneut mit bewölktem und auch mal tropfendem Himmel.

Nicht mehr ganz so kalt werde dann die Nacht zu Mittwoch bei erwarteten Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 6 Grad.

Wolken, Nebel und Regen prägen zunächst auch das Wetter am Mittwoch, wie die Meteorologen mitteilen. Im Laufe des Tages könne sich bei maximal 12 bis 15 Grad aber wieder über Auflockerungen gefreut werden.

Herbst-Wetter in Frankfurt und Hessen: So wird das Wochenende
Wetter Deutschland Herbst-Wetter in Frankfurt und Hessen: So wird das Wochenende

Auf eine trockene Nacht mit 7 bis 2 Grad folge dann wieder ein nass-trüber Tag. Bleibt also nur zu hoffen, dass uns das Wochenende mal wieder etwas mehr Sonnenschein schenkt.

Titelfoto: Montage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB; wetteronline.de

Mehr zum Thema Wetter Deutschland: