Nächtliche Temperaturen um den Gefrierpunkt möglich! So kalt kann es jetzt in Sachsen werden
Leipzig - Grau, nebelig, feucht: In Sachsen startet die neue Woche mit eher ungemütlichem Herbstwetter - und einer frostigen Nacht.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Wochenbeginn Wolken, Nebel und Sprühregen, aber auch Auflockerungen voraus.
So starte der Montag bedeckt und örtlich nass, in den Bergen sorge darüber hinaus Nebel oberhalb von 600 Metern teilweise für Sichtweiten von unter 150 Metern.
Im Laufe des Nachmittags bleibe es dann aber trocken und der Himmel zeige sich von Norden etwas weniger grau. Dazu seien maximal 13 und 16 Grad drin.
In der Nacht zu Dienstag werde es sich jedoch so sehr abkühlen, dass mit einem Temperaturrückgang auf 5 bis 1 Grad zu rechnen sei: "in Bodennähe teils um den Gefrierpunkt".
Wolken, Regen und Nebel auch in den kommenden Tagen
Auch der Dienstag zeige sich bei höchstens 11 bis 14 Grad erneut mit bewölktem und auch mal tropfendem Himmel.
Nicht mehr ganz so kalt werde dann die Nacht zu Mittwoch bei erwarteten Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 6 Grad.
Wolken, Nebel und Regen prägen zunächst auch das Wetter am Mittwoch, wie die Meteorologen mitteilen. Im Laufe des Tages könne sich bei maximal 12 bis 15 Grad aber wieder über Auflockerungen gefreut werden.
Auf eine trockene Nacht mit 7 bis 2 Grad folge dann wieder ein nass-trüber Tag. Bleibt also nur zu hoffen, dass uns das Wochenende mal wieder etwas mehr Sonnenschein schenkt.
Titelfoto: Montage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB; wetteronline.de