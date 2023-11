Nass und kalt: Schmuddel-Wetter in Frankfurt und Hessen

Die Wettervorhersage für den Freitag sowie für den Samstag, Sonntag und Montag in Frankfurt und Hessen: Es muss mit Schauern und Regen gerechnet werden.

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Unter Tiefdruckeinfluss strömt kalte Meeresluft nach Hessen: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen weiter mit schmuddeligem Herbst-Wetter rechnen, zudem wird "verbreitet Frost in Bodennähe" vorhergesagt.

Dabei ist das Wetter am heutigen Freitag noch zweigeteilt: Für den Nordosten von Hessen sagen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Main zwar auch einen wolkenverhangenen Himmel voraus, doch dort soll es niederschlagsfrei bleiben und mitunter sogar die Sonne hervorkommen. Im Südwesten von Hessen jedoch müsse durchgehend mit starker Bewölkung gerechnet werden, ebenso mit Schauern und schauerartigem Regen. Zugleich wird es merklich kühler als in den vorangegangenen Tagen. Die Höchsttemperaturen liegen laut den Offenbacher Meteorologen zwischen fünf und acht Grad. Wetter Deutschland Immer wieder Regen, dann verbreitet Nachtfrost: Das Hessen-Wetter bis zum Wochenende In der Nacht zu Samstag sei dann sogar "verbreitet Frost in Bodennähe" möglich, die Tiefstwerte fielen auf plus zwei bis minus drei Grad. Hobbygärtner sollten daher frostempfindliche Pflanzen wie etwa Geranien über die Nacht nicht im Freien lassen. Autofahrer sollten ebenfalls aufpassen: Der Wetterdienst hält "vereinzelt Glätte" für möglich.

Die Wettervorhersage für Samstag, Sonntag und Montag in Frankfurt und Hessen