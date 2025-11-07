Nebel, Sonne und Sprühregen: So wechselhaft wird das Wetter in Bayern am Wochenende
München - Viele Bayern wünschen sich sonnige Herbsttage. Am Wochenende wird ihr Wunsch zumindest teilweise wahr werden.
Der Freitag ist mit teils dichtem Nebel und gebietsweise Frost gestartet, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Der Nebel bleibt auch tagsüber größtenteils bestehen, nur in den Alpen und an den östlichen Mittelgebirgen darf man sich über Sonne freuen.
Die Temperaturen bleiben bei frostigen 6 Grad, in sonnigen Gebieten können die Temperaturen auf 10 Grad klettern.
In der Nacht zum Samstag bleibt es neblig bei 3 bis 0 Grad. An den östlichen Mittelgebirgen, in Alpennähe sowie allgemein in Schwaben kommt es zu Frost bei -3 Grad.
Das Wetter am Samstag und Sonntag in Bayern
Das Wochenende wird an den Alpen und im höheren Bayerischen Wald mit Sonne eingeläutet. In anderen Teilen Bayerns bleibt der Nebel bei Höchsttemperaturen von 2 bis 6 Grad bestehen. An den Alpen können es durch die Sonne sogar 12 Grad werden.
Die Nacht zum Sonntag bleibt trüb und neben Nebel und Hochnebel verdichten sich die Wolken. Von Nordwesten zieht stellenweise Regen und Sprühregen auf. Es bleibt frisch bei 5 bis 1 Grad.
Der Sonntag macht seinem Namen keine Ehre, Wolken verdecken die Sonne und auch hier kommt es gebietsweise zu Sprühregen. Höchsttemperatur an den östlichen Mittelgebirgen um die 5 Grad und windig, sonst 7 bis 11 Grad.
Titelfoto: Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Screenshot/wetteronline.de