Nebel, Sonne und Sprühregen: So wechselhaft wird das Wetter in Bayern am Wochenende

München - Viele Bayern wünschen sich sonnige Herbsttage. Am Wochenende wird ihr Wunsch zumindest teilweise wahr werden.

In Teilen Bayerns wird es am Wochenende neblig. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Freitag ist mit teils dichtem Nebel und gebietsweise Frost gestartet, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Der Nebel bleibt auch tagsüber größtenteils bestehen, nur in den Alpen und an den östlichen Mittelgebirgen darf man sich über Sonne freuen.

Die Temperaturen bleiben bei frostigen 6 Grad, in sonnigen Gebieten können die Temperaturen auf 10 Grad klettern.

In der Nacht zum Samstag bleibt es neblig bei 3 bis 0 Grad. An den östlichen Mittelgebirgen, in Alpennähe sowie allgemein in Schwaben kommt es zu Frost bei -3 Grad.