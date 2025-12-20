Schnee über die Feiertage? Weiße Weihnachten in Teilen Deutschlands möglich!
Deutschland - Weihnachtsmusik, Geschenke unter dem Baum und der Duft von frisch gebackenen Plätzchen zieht durchs Haus - doch um die Festtage perfekt zu machen, fehlt eines: Schnee! In einigen Teilen Deutschlands stehen die Chancen auf weiße Weihnachten jedoch sehr gut.
Demnach soll es laut Vorhersagen in der Weihnachtswoche deutlich kälter werden.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in der kommenden Woche "einen Schwall polarer Kaltluft", der zeitweise auch etwas feuchte Luft nach Deutschland bringen könnte.
Das dürfte laut dem Meteorologen Tobias Reinartz dazu führen, dass es in einigen Regionen "zumindest etwas flöckeln" könnte.
Besonders in höheren Lagen der Mittelgebirge sowie an den Alpen ist die Tendenz für Schneefall besser.
Milde Temperaturen sorgen dafür, dass zuvor gefallener Schnee in diesen Regionen bis zum Heiligabend liegen bleiben könnte.
Weiße Weihnachten im Südosten Deutschlands möglich
Auch im Südosten Deutschlands - etwa vom Erzgebirge (Sachsen) bis nach Sachsen-Anhalt - sind Schneefälle über die Weihnachtsfeiertage möglich.
In diesen Regionen hält sich die kalte Luft am längsten, sodass Schneefall pünktlich zu Heiligabend nicht ausgeschlossen werden kann.
Im übrigen Deutschland wird das Fest voraussichtlich etwas milder ausfallen - die Temperaturen bleiben meist im einstelligen Bereich.
Doch die Hoffnung ist noch nicht komplett verloren: Laut Tagesspiegel hält Meteorologe Andreas Walter eine wetterbedingte Überraschung durchaus für möglich. "Da zeichnet sich eine signifikante Umstellung der Wetterlage ab", so Walter.
Ob es an Weihnachten wirklich schneien wird, bleibt abzuwarten - schließlich hängt alles auch von möglichen Höhentiefs ab, die sich nur schwer langfristig vorhersagen lassen. Kalter Wind wird jedoch ein treuer Begleiter über die Festtage sein, die Winde setzen bereits am Adventswochenende ein.
