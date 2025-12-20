Schnee über die Feiertage? Weiße Weihnachten in Teilen Deutschlands möglich!

Deutschland - Weihnachtsmusik, Geschenke unter dem Baum und der Duft von frisch gebackenen Plätzchen zieht durchs Haus - doch um die Festtage perfekt zu machen, fehlt eines: Schnee! In einigen Teilen Deutschlands stehen die Chancen auf weiße Weihnachten jedoch sehr gut.

Im Südosten Deutschlands sind weiße Weihnachten in diesem Jahr nicht auszuschließen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Demnach soll es laut Vorhersagen in der Weihnachtswoche deutlich kälter werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in der kommenden Woche "einen Schwall polarer Kaltluft", der zeitweise auch etwas feuchte Luft nach Deutschland bringen könnte.

Das dürfte laut dem Meteorologen Tobias Reinartz dazu führen, dass es in einigen Regionen "zumindest etwas flöckeln" könnte.

Besonders in höheren Lagen der Mittelgebirge sowie an den Alpen ist die Tendenz für Schneefall besser.

Milde Temperaturen sorgen dafür, dass zuvor gefallener Schnee in diesen Regionen bis zum Heiligabend liegen bleiben könnte.