Nicht besonders besinnlich: Sachsen steht ein trister vierter Advent bevor

Leipzig - Auf die Menschen in Sachsen kommt ein tristes viertes Adventswochenende zu.

Seinen Regenschirm sollte man am Wochenende in Sachsen stets parat haben. © Oliver Berg/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Freitag noch mit einigen sonnigen Momenten, im Tagesverlauf ziehen dann aber immer mehr Wolken auf.

Die sollen bis in die Abendstunden Schneeregen, Schauer und Graupel in den Freistaat bringen. Besonders in den höheren Lagen kann es zudem stürmisch werden.

Mit Werten zwischen 4 und 7 Grad wird es aber zumindest nicht allzu kalt.

Auch für Samstag wird der ein oder andere Regen- oder Schneeschauer prognostiziert, wobei die Temperaturen konstant bleiben sollen. Vor allem auf dem Fichtelberg wird unterdessen weiterhin vor Sturmböen gewarnt.

Zu dem nassen Wetter gesellt sich am Sonntag dann auch eine steigende Gewittergefahr, die sich wohl immer wieder über dem Freistaat entladen wird. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 8 Grad.