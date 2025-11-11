November spielt verrückt: So mild wird es in Hessen in den nächsten Tagen

Offenbach am Main - Sonne statt Schal! Hessen darf sich in den kommenden Tagen auf ruhiges und ungewöhnlich mildes Herbstwetter einstellen.

Am Donnerstag sollen die Temperaturen in Hessen laut "wetteronline.de" (Grafik) teils auf bis zu 16 Grad steigen. © Montage: wetteronline.de, Boris Roessler/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, setzt sich in dieser Woche zunehmend Hochdruckeinfluss durch - Regen bleibt damit vorerst die Ausnahme. Stattdessen bestimmen Nebel und milde Temperaturen das Wetterbild.

Bereits am Dienstag zeigt sich die Sonne zeitweise hinter einer dichten Wolkendecke. Örtlich kann es zunächst noch leichten Sprühregen geben, doch im Verlauf des Tages bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch kündigt sich dichter Nebel an, der teils die Sicht auf unter 150 Meter einschränken kann. In Bodennähe ist stellenweise leichter Frost möglich.

Auch am Mittwochmorgen halten sich die Nebelfelder hartnäckig, bevor sie sich im Laufe des Tages allmählich lichten. Danach wird es trocken und teils freundlich, mit Temperaturen erneut um 14 Grad.