Weißes Silvester statt weiße Weihnacht: Jetzt kehrt der Winter zurück
Berlin - Berlin rutscht ins neue Jahr! Pünktlich zum Jahresende meldet sich der Winter zurück. In Berlin und Brandenburg wird's kalt – und stellenweise sogar weiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Schnee, Schneeregen und fieser Glätte.
Schon über Weihnachten wurden die Straßen der Hauptstadt zur Rutschpartie. Auch jetzt ist wieder Vorsicht angesagt.
Bereits der Dienstagmorgen beginnt eisig. Glatte Wege machen den Start in den Tag rutschig. Doch dann gibt's eine kleine Verschnaufpause: Tagsüber bleibt es meist freundlich und trocken bei rund 2 Grad.
In der Nacht ziehen Wolken auf – mit ihnen Schneeregen und Schnee. Vorsicht: Lokal kann gefrierender Regen für fieses Glatteis sorgen!
An Silvester wird die Böllerei durch das Winterwetter erschwert. Die Temperaturen liegen bei einem bis drei Grad, der Himmel bleibt aber stark bewölkt. Immer wieder fällt Schnee oder Schneeregen, doch zwischendurch könne es auch auflockern.
Silvester wird in Berlin und Brandenburg zur Rutschpartie
In der Silvesternacht ist dann doppelte Vorsicht geboten - vor dem Feuerwerk und glatten Straßen. Silvester wird zur Rutschpartie. Nachts setzt erneut Niederschlag ein – teils als Regen, teils als Schnee. Während es in der Prignitz mit etwa 2 Grad etwas milder bleibt, kann es in der Uckermark bei -1 Grad entsprechend glatt werden.
Auch das neue Jahr zeigt sich grau und weiter winterlich. Dichte Wolken, dazu zeitweise Regen oder Schnee. Die Temperaturen klettern leicht auf 3 bis 5 Grad, begleitet von einem frischen Südwestwind.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa