Weißes Silvester statt weiße Weihnacht: Jetzt kehrt der Winter zurück

Berlin - Berlin rutscht ins neue Jahr! Pünktlich zum Jahresende meldet sich der Winter zurück. In Berlin und Brandenburg wird's kalt – und stellenweise sogar weiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Schnee, Schneeregen und fieser Glätte.

Das Bodemuseum könnte die nächsten Tage durch Schnee einen weißen Anstrich bekommen. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Schon über Weihnachten wurden die Straßen der Hauptstadt zur Rutschpartie. Auch jetzt ist wieder Vorsicht angesagt.

Bereits der Dienstagmorgen beginnt eisig. Glatte Wege machen den Start in den Tag rutschig. Doch dann gibt's eine kleine Verschnaufpause: Tagsüber bleibt es meist freundlich und trocken bei rund 2 Grad.

In der Nacht ziehen Wolken auf – mit ihnen Schneeregen und Schnee. Vorsicht: Lokal kann gefrierender Regen für fieses Glatteis sorgen!

An Silvester wird die Böllerei durch das Winterwetter erschwert. Die Temperaturen liegen bei einem bis drei Grad, der Himmel bleibt aber stark bewölkt. Immer wieder fällt Schnee oder Schneeregen, doch zwischendurch könne es auch auflockern.